Masterchef Junior ne zaman başlıyor? Programın platformu belli oldu!£

1 Ocak 2021’de yayın hayatına başlayacak olan yeni dijital platform Exxen’den bir sürpriz proje haberi daha geldi.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve izleyici tarafından oldukça ilgi gören Masterchef’in Junior versiyonunun da yapılacağı önceden duyurulmuştu. İzleyicide büyük merak uyandıran yarışma yeni yılda Exxen’de yayınlanmaya başlıcak.

Yeni yarışma Masterchef Junior’da bu kez büyükler değil çocuklar mutfağa girecek ve hünerlerini sergileyecekler. Yarışmanın jüriliğini ise Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu şef olarak yapacak.

Yeni yarışma Masterchef Junior, Ocak ayında Exxen’de başlıyor!