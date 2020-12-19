Masterchef junior ile Türkiye'nin en iyi çocuk şefi belli olacak!

TV 8 ekranlarının en çok izlenen programlarından olan Masterchef şimdi de çocuklar için ortaya konuyor! Dünyada önekleri bulunan ve Türkiye’nin en önemli televizyoncularından olan Acun Ilıcalı tarafından ülkemizde yayınlanmasına başlanacak olan Masterchef Junior için hazırlıkların başladığı ifade edildi. Bu açıklamanın ardından ise aileler Masterchef Junior’a nasıl katılım gösterilebileceğini araştırmaya başladılar.

Masterchef Junior Başvuru Formu

Masterchef Junior Türkiye yarışması önümüzdeki dönem içinde TV 8 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak. Acun Medya yapıcılığında ortaya konacak olan yarışma, çocukların birbirlerinden daha güzel yemek yapmaya çalıştığı bir program olarak izlenecek. Programa katılım gösterebilmek için ailelerin başvuru formlarını çocukları adında doldurmaları gerekmektedir. Başvuru formlarına TV8’in resmi adresi üzerinden erişim sağlanabilmektedir. Aşağıdaki kısımda başvuru adresi yer almaktadır.

Başvuru Koşulları

Yarışmaya başvuruda bulunabilmek için çocukların 8 ile 13 yaşları arasında olması gerekmektedir. Türkiye’nin en iyi minik şefinin belirleneceği yarışmada başka spesifik bir koşul aranmamaktadır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda yarışacak olan çocuklar belirlenecektir.

Masterchef Junior büyük ödülü nedir?

Çocukların yarışacağı Masterchef Junıor yarışmasında büyük ödülün miktarı henüz belli olmadı. Yarışmanın başlamasına az bir zaman kala büyük ödülün açıklanacağı beklenmekte.

Masterchef Junıor Jüriler kim olacak?

Programda jüri üyeliklerini, yine Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef’in gerçekleştireceği düşünülüyor. Eğlenceli karakterleri ile ön plana çıkan şeflerin çocuklarla da iyi anlaşması bekleniyor.

Masterchef Junıor ne zaman yayınlanacak?

Türkiye’nin en iyi minik şefinin belirleneceği yarışmanın önümüzdeki yaz sezonunda ya da önümüzdeki sezonda ­yayınlanması bekleniyor.