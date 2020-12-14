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MasterChef Junior geliyor! Yarışma başvuru formu ve şartları neler?

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan MasterChef Türkiye yarışma programı yeni bir konseptle iddiasını devam ettiriyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan Exxen platformu üzerinden yayınlanacağı düşünülen MasterChef Junior programına nasıl başvurulacağı merak ediliyor.

14 Aralık 2020 Pazartesi 17:12
MasterChef Junior geliyor! Yarışma başvuru formu ve şartları neler?
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Masterchef Junior Başvurusu Nasıl Yapılır?

TV 8 ekranlarında yayın hayatına başladığı günden bu yana büyük bir hayran kitlesine sahip olan MasterChef Türkiye yarışmasının çocuklar için yapılacak olan konsepti geliyor. Dün akşam ekranlara gelen bölümünde duyurulan bu yeni programın adı ise MasterChef Junior olacağı duyuruldu. Başvuruların başladığı açıklandı. Dünya genelinde yayınlanan bu programın çocuklar için olan versiyonu ilk defa düzenlenecek. Büyük ihtimalle bu yeni program Acun Ilıcalı’ya ait olan Exxen platformunda yayınlanacak. Ayrıca bu program TV 8 ekranlarında da yayınlanacak.

MasterChef Junior Türkiye Şefleri Kimler Olacak?

Bu konu hakkında genel bir açıklama yok. Jüri koltuğunda Mehmet Danilo ve Somer Şef mi yoksa başka isimler mi olacağı belirsizliğini koruyor.

MasterChef Junior Başvuru Formu! Nasıl Katılırım

Eğer sizlerde çocuğunuzun bu alanda başarılı olduğu iddia ediyorsanız tv8basvuru.com adresini ziyaret ederek sizden istenilen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurarak başvuru yapabilirsiniz.



Son Güncelleme: 14.12.2020 17:12
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefExxenAcun Ilıcalı
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