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Masterchef Junior başvuru formu, başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası

Türkiye basınında hızlı bir şekilde dikkat odağı haline gelen Masterchef Junior başvuru formu, başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası haberinin yeni gelişmelerini öğrenmek için, 17 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

17 Aralık 2020 Perşembe 15:30
Masterchef Junior başvuru formu, başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası
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TV 8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye’nin çocuklar için hazırlanan yeni versiyonu MasterChef Junior’un başvuruları başladı. Yarışmaya katılmak isteyenler başvuruların nasıl yapılacağını merak ediyor.

Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye’nin çocuk versiyonu hazırlandı. Dünyada önekleri olan yarışma yine TV 8 ekranların yayınlanacak.

MasterChef Junior ne zaman başlayacak?

MasterChef Junior başvuruları başladı. Ancak yarışmanın ne zaman yayınlanacağı ile ilgili açıklama yapılmadı.

MasterChef Junior başvuru şartları nelerdir?

MasterChef Junior başvuruları başladı. Yarışmaya başvuru yapacak çocuklarda bazı şartlar aranıyor. Bu şartlar arasında çocukların yemek yapmayı sevmesi en aranan şartlardan biridir. Bunun yanı sıra yarışmaya 8-13 yaş arasındaki çocuklar başvuru yapabilecek. Başvurularda sorulan diğer sorular ise şu şekilde;

  • Çocuğunuz ne kadar zamandır yemek yapıyor?
  • Kimin için yemek yapar? Yemekleri hakkında ne derler?
  • Mutfaktaki güçlü yönleri nelerdir?
  • Eğer Masterchef ünvanını kazanırsa, hangi hayalini gerçekleştirmek ister?
  • Mutfaktaki zayıf yönleri nelerdir?
  • Tek kelimeyle kendini nasıl tanımlar?
  • Başvuru yapmasına kim vesile oldu?
  • Çocuğunuza baktığımızda fark edemeyeceğimiz bir özelliğini söyler misiniz?
  • Herhangi bir ajansa üye misiniz?

MasterChef Junior başvurusu nasıl yapılır?

MasterChef Junior başvuruları TV 8 resmi sitesi üzerinden doldurulan başvuru formu ile yapılmaktadır. Yarışmaya başvuru yapmak isteyenler aşağıdaki link üzerinden başvuru formunu doldurabilir;

http://www.tv8basvuru.com/basvuru/masterchef-junior/1



Son Güncelleme: 17.12.2020 15:30
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Anahtar Kelimeler:
JuniorMasterchef
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