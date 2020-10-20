MasterChef ifşalarını kim yapıyor? Program yayından kaldırılacak mı?

Sosyal medya üzerinden MasterChef Türkiye ile ilgili kaos yaşandığı gündeme gelmeye başladı. Kötü sonuçlarla karşılaştığı iddia edilen MasterChef’e dair esrarengiz bir gerçek sosyal medyaya yansıdı. Programda yaşanan ifşa krizleri bitmek bilmiyor.

Geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde elenecek isim, ifşalanan isimle aynı çıkınca MasterChef’te bilgi sızdıran bir kişi olduğu iddiaları gündeme geldi. Sosyal medyada 10. defa ifşa olan kullanıcıya dair binlerce kullanıcı ‘’MasterChef yayından kaldırıldı’’ iddiaları karşısında şoke oldu.

İlk 16 kişi belli olduktan sonra her yeni bölümde ortaya çıkan ifşalar üzerine program içerisinde bir ajan olduğu iddia edilmişti. Yarışmada elenecek ve kaptan olacak isimlerin, çekim yapılacak şehirlerin ifşalanmasında ajanın kim olduğu merakla araştırılıyor. Ajanın prodüksiyon ekibinden birisi olduğu öne sürülürken, Survivor 2019’da aynı olay yaşandığında Ilıcalı bu durumu sessizce halletmişti.

Somer ve Mehmet Şef göz yaşlarına boğuldu iddiası

Yayın ifşa şoklarından sonra programın yayından kaldırılacağı iddiaları sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Söz konusu haberler karşısında Somer Şef ile Mehmet Şef’in gözyaşlarına boğulduğu iddia edildi.