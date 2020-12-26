MasterChef finalist adayı Emir Elidemir kimdir?

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı MasterChef’te yarışmacı Emir’in finalist olmak için çıkacağı bölüm merak ediliyor. MasterChef Emir merak edilirken yarışmacının çeyrek final performansı da araştırılanlar arasında yerini aldı.

MasterChef’te Emir, Özgül ve Barbaros’un yarışacağı final öncesi son yarış merak ediliyor. 26 yaşında ki Emir Elidemir’in kim olduğu ise araştırılıyor.

MasterChef Emir Elidemir kimdir?

31 Ağustos 1994 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Elidemir, Bonova Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra Özyeğin Üniversitesi Gastronomi Bölümünü kazanmıştır.

Üniversite eğitimi sırasında Fransa, Hollanda ve Amerika’da staj yapma fırastı bulan Elidemir Fransa’nın Lyon kentinde Les Trois Demos, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da Moshik ve yine Hollanda’nın Pensacola kentinde Type restoranlarında staj yaparak kariyerinde farklı tecrübeler edinmiştir.

2018 yılında eğitimini tamamlayarak mezun olan Elidemir Amerika’nın New York kentinde Benno Restoran’da 1 yıl boyunca Chef de Partie statüsünde çalıştıktan sonra Türkiye’ye dönüş yapmıştır. İstanbul’da 2.5 yıl boyunca Nicole Restoranda çalışan Elidemir daha sonrasında 1 ay Cunda Otel’de mutfak şefliği görevini yapmıştır. MasterChef programına katıldıktan sonra Cunda Otel’den istifa eden Elidemir sezonun en dikkat çeken yarışmacılarından birisi haline gelmiştir.