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Masterchef final bölümü ne zaman yayonlanacak?

Temmuz ayında başlayan MasterChef macerası yakında sona eriyor. Fİnal bölümüne sayılı günler kala yalnızca üç isim kaldı. Bir isim daha yarışmaya veda ettikten sonra iki kişi arasında mücadele verecek.

29 Aralık 2020 Salı 01:17
Masterchef final bölümü ne zaman yayonlanacak?
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TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef’in finaline sayılı gün kaldı. Finale az gün kalmışken izleyiciler final bölümünün hangi gün olduğunu merak etmektedir. Temmuz ayında başlayan program iki hafta sonra sona erecek.

Finale sayılı günler kala yarışmada yalnızca üç aday kaldı. Emir, Barbaros ve Serhat yarışmacılarından yalnızca birisi yarışmayı kazanacak ve kazanan kişi MasterChef olacak.

16 kişiyle başlayan yarışmanın son üç isminin ikisi önümüzdeki günlerde mücadele verecek. Bu isimlerden kalan bir kişi diğeri ile yarışacak. Bir dahaki hafta ise kazanan isimin belli olacağı final mücadelesi verilecek.

MasterChef Final Bölümü Ne Zaman?

MasterChef final bölümü önümüzdeki hafta izleyici ile buluşacak.

 



Son Güncelleme: 29.12.2020 01:17
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefFinalNezaman
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