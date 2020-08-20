Masterchef Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında? MasterChef Esra hakkında bilgiler

MasterChef 2020 rüya kadrosunda yer almayı başaran isimler arasında Esra Tokelli de bulunuyor. İlk 8 kişilik grupta 7. yarışmacı olarak MasterChef kadrosuna girmeyi başaran Tokelli, yarışmanın en iddialı isimleri arasında yer alıyor.

MasterChef Esra Tokelli kimdir?

Esra Tokelli üçlü düelloyu nasıl geçti?

41 yaşındaki Esra Tokelli yarışmaya İstanbul’dan katılmaktadır. İddialı olduğunu söyleyen Tokelli, yarışmanın henüz ilk gününden yazılı önlüğü almak istediğini belirtmiş ve bunu başarmıştır. Yemek yapmayı seven ve bu nedenle zamanının önemli bir bölümünü mutfakta geçirdiğini söyleyen Tokelli ilk turda Darüzziyafe köftesi yapmış ve üç şeften de ‘evet’ oyu olarak turu geçmişti.

Tokelli üçlü düelloda Deniz Mutlu ile Veysel Yaşar ile karşı karşıya geldi. Yarışmada Croque Madame veya Croque Mösyö yapmaları istendi ve 20 dakika süre verilen yemeği en iyi şekilde hazırlamayı başaran isim olan Esra Tokelli olmuştu.