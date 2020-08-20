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Masterchef Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında? MasterChef Esra hakkında bilgiler

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2020 yarışması ana kadrosuna giren isimler arasında Esra Tokelli de yer alıyor. MasterChef Esra Tokelli kimdir ve kaç yaşında sorularının yanıtını merak eden kişiler için MasterChef Esra hakkında bilgiler ve daha fazlasını içeriğimizde derledik.

20 Ağustos 2020 Perşembe 16:11
Masterchef Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında? MasterChef Esra hakkında bilgiler
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MasterChef 2020 rüya kadrosunda yer almayı başaran isimler arasında Esra Tokelli de bulunuyor. İlk 8 kişilik grupta 7. yarışmacı olarak MasterChef kadrosuna girmeyi başaran Tokelli, yarışmanın en iddialı isimleri arasında yer alıyor.

MasterChef Esra Tokelli kimdir?


41 yaşındaki Esra Tokelli yarışmaya İstanbul’dan katılmaktadır. İddialı olduğunu söyleyen Tokelli, yarışmanın henüz ilk gününden yazılı önlüğü almak istediğini belirtmiş ve bunu başarmıştır. Yemek yapmayı seven ve bu nedenle zamanının önemli bir bölümünü mutfakta geçirdiğini söyleyen Tokelli ilk turda Darüzziyafe köftesi yapmış ve üç şeften de ‘evet’ oyu olarak turu geçmişti.

Esra Tokelli üçlü düelloyu nasıl geçti?

Tokelli üçlü düelloda Deniz Mutlu ile Veysel Yaşar ile karşı karşıya geldi. Yarışmada Croque Madame veya Croque Mösyö yapmaları istendi ve 20 dakika süre verilen yemeği en iyi şekilde hazırlamayı başaran isim olan Esra Tokelli olmuştu.



Son Güncelleme: 20.08.2020 16:11
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Masterchef TürkiyeMasterChef Esra
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