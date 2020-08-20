Masterchef Duygu Acarsoy Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli?

Masterchef Duygu Acarsoy Kimdir?

Masterchef yarışmasında bu yıl zorlu elemeler yaşandı ve bu elemeleri başarılı bir şekilde tamamlayarak adını 16 kişiden oluşacak olan yıldız takımına yazmayı başaran isimlerden biri de Duygu Acarsoy oldu. Duygu Acarsoy, yaptığı yemeklerle beğeni kazandı ve jüri tarafından 16 kişiden oluşacak olan kadroya ismini yazdırdı.

Ankara Üniversitesi’nden mezun olan Duygu Acarsoy özel bir üniversitede eğitmen şeflik yapmaktadır. Ankara’da yaşayan Duygu Acarsoy profesyonel pastacı ve ekmekçidir. Dondurma ve sorbe konusunda da eğitim alan yarışmacı başarılı bir şekilde ilerlemiş ve 16 kişiden oluşacak olan kadroya kendisini yazdırmayı başarmıştır. 34 yaşında olan Duygu Acarsoy, Ziraat Mühendisliğini okumuştur. Yemeğinin lezzeti, tekniği ve sunumuyla beğeni kazanarak kadroda yer almayı başarmıştır. Sosyal medyada büyük ilgi gören Duygu Acarsoy, instagram hesabında Masterchef ile ilgili fotoğrafını da paylaşmıştır. İşte o fotoğraf: