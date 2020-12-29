Masterchef birincilik ödülü ne, şampiyona kaç para ödül veriliyor?

TV8 ekranlarının reyting rekorlarını alt üst eden yarışma programı MasterChef’te birinci olan yarışmacıya ne ödül verileceği araştırılıyor. Final için başarılı olan yarışmacılar ile yapılacak son etabı kazanacak olan yarışmacıya 2020 MasterChef programında ne ödül verilecek sorusu merak ediliyor.

MasterChef 2020 büyük ödül ne?

MasterChef Türkiye 2021 programında birinci olan yarışmacıya ne ödül verileceği kesinleşmedi. 2018 yılında para ödülü verilirken 2019 yılında son model bir araç verildiği bilinmektedir. Aynı zamanda şampiyon olan kişiye kupada verilmektedir.

MasterChef 2020 ödülü nedir?

MasterChef 2020 ödülü henüz kesinleşmemişken geçmişte ne ödüller verildiği merak ediliyor. 2018 yılında MasterChef birincisine 100.000 TL para ödülü verilmişti. 2019 yılında ise birinci olan yarışmacıya son model bir otomobil verilmişti. Aynı zamanda 2018 ve 2019 birincilerine kupada verilmişti.

MasterChef Türkiye şampiyonları

MasterChef 2020 finale kalanlar kimlerdir?

2018 yılında MasterChef birincisi Uğur Kardaş olmuş ve 100 bin TL’lik ödülün sahibi olmuştu. 2018 yılında ise Cemre Uyanık şampiyon olurken bir adet son model araç kazanmıştı.

MasterChef final etabına ulaşan ilk isim Emir Elidemir oldu. Barbaros Yoloğlu, Serhat Doğramacı, Özgül Coşar, Eray Aksungur son 5’e kalan isimler olurken bu yarışmacılar arasında yeni yarışlar yapılacağı belirtildi. Kalan isimlerden birisi elendikten sonra son 4 belirlenmiş olacak.

2019 yılında Cemre Uyanık ve Alican Ulusoy arasında yapılan final oyununu Cemre kazanırken 2018 final isimleri Kerem ve Uğur olmuş yarışmayı Uğur Kardaşlar kazanmıştı.

MasterChef finali nerede yapılacak?

MasterChef 2020’nin finalinin nerede yapılacağı açıklanmazken final bölümünün Acun Ilıcalı’nın yeni platformu Exxen’de yapılacağı düşünülüyor.