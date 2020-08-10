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Masterchef Ayyüce Kamit kimdir? Yarışmacı hakkında bilgiler

Masterchef programında ilk 16 yarışmacı arasında yer almak için yarışmacı adayları birbirinden farklı lezzetleri jürilere sunuyor. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri olan Masterchef Ayyüce Kamit'in kim olduğu hakkında internet sitelerinde araştırma yapılıyor. Yarışmacı hakkında bilgilere ulaşmak için yazımıza göz atabilirsiniz.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 23:04
Masterchef Ayyüce Kamit kimdir? Yarışmacı hakkında bilgiler
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Masterchef yarışmasının yeni sezonu hız kesmeden devam ediyor. Yarışmacılar asıl kadroda yarışacak ilk 16 yarışmacı arasına girebilmek için tüm hünerlerini sergiliyor. İlk 16 önlükten birine adına yazdırabilmek için mücadele eden Ayyüce Kamit, hazırladığı başarılı tabakları ve yarışmacılar için yaptığı yorumlarla dikkatleri çekiyor.

Masterchef Ayyüce Kamit kimdir?

Masterchef yarışmasında yaptığı tabaklarla adından söz ettiren Ayyüce Kamit 1996 doğumlu ve aslen Sakaryalı. 4 yıldır aşçılık yapan yarışmacı, ilk turda jüri üyelerinden üç evet oyu alarak final turunda yarışmaya hak kazanmıştı.



Son Güncelleme: 10.08.2020 23:04
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefTv8
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