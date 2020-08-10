Masterchef Ayyüce Kamit kimdir? Yarışmacı hakkında bilgiler

Masterchef Ayyüce Kamit kimdir?

yarışmasının yeni sezonu hız kesmeden devam ediyor. Yarışmacılar asıl kadroda yarışacak ilk 16 yarışmacı arasına girebilmek için tüm hünerlerini sergiliyor. İlk 16 önlükten birine adına yazdırabilmek için mücadele eden Ayyüce Kamit, hazırladığı başarılı tabakları ve yarışmacılar için yaptığı yorumlarla dikkatleri çekiyor.

Masterchef yarışmasında yaptığı tabaklarla adından söz ettiren Ayyüce Kamit 1996 doğumlu ve aslen Sakaryalı. 4 yıldır aşçılık yapan yarışmacı, ilk turda jüri üyelerinden üç evet oyu alarak final turunda yarışmaya hak kazanmıştı.