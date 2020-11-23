İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs yasakları ve ödenecek ceza miktarları
Koronavirüs yasakları ve ödenecek ceza...
Uzaktan eğitim maratonu yarın başlıyor
Uzaktan eğitim maratonu yarın başlıyor
KPSS Ortaöğretim tamamlandı... Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
KPSS Ortaöğretim tamamlandı... Sonuçlar ne...
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker sevk tarihlerini erteledi
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker...

MasterChef Ayyüce Kamit kimdir? MasterChef Ayyüce hakkında bilgiler

MasterChef yarışmasının sevilen isimlerinden birisi haline gelen Ayyüce bu akşam yayınlanan bölüm ile yarışmaya veda eden isim oldu. Uzun süredir mutfakta olan ve pek çok deneyimi olan Ayyüce yarışmadan ayrılırken duygusal anlar yaşandı.

23 Kasım 2020 Pazartesi 02:29
MasterChef Ayyüce Kamit kimdir? MasterChef Ayyüce hakkında bilgiler
Takip Et:

MasterChef yarışmasının bu akşam ekranlara gelen bölümünde Ayyüce Kamit yarışmadan elenerek arkadaşlarına ve ekranlara veda etti. Uskumru dolması yapan yarışmacılar bu zor yemek ile kıyasıya mücadele verdiler. Son üç isim olarak kalan Uğur, Sefa ve Ayyüce arasından Ayyüce yarışmaya veda eden isim oldu.


MasterChef Ayyüce Kimdir?

1996 yılında Sakarya’da dünyaya gelen Ayyüce Kamit, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümünü okumuştur. Ardından aşçılık eğitimleri gören Ayyüce ilk olarak 360 İstanbul isimli mekanda çalışmıştır. Burdan sonra Grand Azur Otel’de çalışan genç aşçı burada İtalyan Mutfağı çalışmıştır. Nicole Restoran’da da iki yıl kadar çalışan Ayyüce MasterChef yarışmasında tanınır bir isim haline gelmiştir.



Son Güncelleme: 23.11.2020 02:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AyyüceMasterchef
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masterchef Uğur, programdan çıkarılması sonrasında yarışmacı arkadaşlarından da tepki gördü!
Masterchef Uğur, programdan çıkarılması sonrasında yarışmacı arkadaşlarından da tepki gördü!
Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan Covid-19'a yakalandı!
Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan Covid-19'a yakalandı!
Kuruluş Osman dizisi oyuncularından Seray Kaya diziyle alakalı açıklamalarda bulundu!
Kuruluş Osman dizisi oyuncularından Seray Kaya diziyle alakalı açıklamalarda bulundu!
Bir Annenin Günahı Suna kimdir? Özge Özberk kimdir?
Bir Annenin Günahı Suna kimdir? Özge Özberk kimdir?
Acun Ilıcalı, haftalardır Masterchef'de elenen ismi sızdıran köstebeği buldu!
Acun Ilıcalı, haftalardır Masterchef'de elenen ismi sızdıran köstebeği buldu!
Final bölümü yayınlanan Babil'in yerine yayınlanacak dizi belli oldu!
Final bölümü yayınlanan Babil'in yerine yayınlanacak dizi belli oldu!

Popüler Haberler

Kapora yasal olarak geri alınır mı? Kapora neden verilir? Kapora alınması hukuki midir?
İşsiz olanlara karşılıksız 1300 TL işsizlik maaşı ödemesi!
Akbank 10 Bin TL anında onaylı kredi ödeme tablosu ve faiz oranları
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Star TV yeni dizisi için geri sayım başladı
QNB Finansbank Yüzde 0,79 Faizli, 60 Ay Vadeli Borç Transferi Kredisi Kampanyası
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur, emekli İkramiyesi 1.500 TL olacak mı? Kasım 23 Pazartesi
Corona virüs denizden bulaşır mı? Denize girerken neye dikkat etmeliyiz?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödünç para kampanyası nedir, başvuru nasıl yapılır? 2.000 TL ödünç para nasıl alınır?
SGK, SSK, Bağkur emeklilik maaşı sorgulaması nasıl yapılır? E-devlet ile emeklilik güncel maaş bilgisi sorgulama
2020 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadardır? Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı görevleri
Zahide Yetiş neden yok, neden yayınlanmadı, yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?
PlayStation 5 ne zaman çıkacak? PS 5 çıkış tarihi açıklandı
2020 Kurumlar vergisi nedir, nasıl hesaplanır? 2020 Kurumlar vergisi oranı
İşaret dili çevirmeni olmak için ne okumak lazım, nasıl olunur?
Günlük burç yorumları 27 Şubat 2020 Perşembe - Burcunuza göre sizi bugün neler bekliyor?
Vodafone interneti bitene Instagram, Facebook ve Twitter için 2 GB bedava internet
Samsun büyükşehir belediyesi için iş ilanları, personel alımı, başvuru şartları 23 Kasım 2020 Pazartesi
Banka borçlarınızı tek yerde toplayın! İşte borç transfer kredisi veren bankalar
Sıcaklara en iyi vantilatör modelleri 2020 hangileridir?
Asgari ücret 2020 yılı ne kadar oldu? Brüt asgari ücret ve AGİ indirimleri
Özel Üniversite 2020 Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.