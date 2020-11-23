MasterChef Ayyüce Kamit kimdir? MasterChef Ayyüce hakkında bilgiler

MasterChef yarışmasının bu akşam ekranlara gelen bölümünde Ayyüce Kamit yarışmadan elenerek arkadaşlarına ve ekranlara veda etti. Uskumru dolması yapan yarışmacılar bu zor yemek ile kıyasıya mücadele verdiler. Son üç isim olarak kalan Uğur, Sefa ve Ayyüce arasından Ayyüce yarışmaya veda eden isim oldu.

MasterChef Ayyüce Kimdir?

1996 yılında Sakarya’da dünyaya gelen Ayyüce Kamit, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümünü okumuştur. Ardından aşçılık eğitimleri gören Ayyüce ilk olarak 360 İstanbul isimli mekanda çalışmıştır. Burdan sonra Grand Azur Otel’de çalışan genç aşçı burada İtalyan Mutfağı çalışmıştır. Nicole Restoran’da da iki yıl kadar çalışan Ayyüce MasterChef yarışmasında tanınır bir isim haline gelmiştir.