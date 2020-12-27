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MasterChef Aşçılıkta kaşık atma nedir, ne demektir?

MasterChef programı ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. TV8’de yayınlanan MasterChef programının son bölümünde Somer Şef, elinde kaşığı tutarak ‘Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz?’ şeklinde bir konuşma yaptı. Bunun üzerine programının takipçileri, kaşık atmanın ne demek olduğunu merak etti. İşte detaylar...

27 Aralık 2020 Pazar 22:00
MasterChef Aşçılıkta kaşık atma nedir, ne demektir?
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TV8’de yayınlanan ve ilgiyle takip edilen MasterChef programı, tüm hızıyla devam ediyor. Programın son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Eleme gecesinde ise tuhaf bir an yaşandı. Programın şefleri arasında yer alan Somer Şef, yarışmacılardan Özgül ve Emir’e elinde tuttuğunu çay kaşığını göstererek, ‘Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz?’ dedi. Devamında ise elindeki kaşığı yere attı. MasterChef takipçileri ise bu durumun ne anlama geldiğini merak etti. İşte bu sorunun cevabı.

 

Kaşık atmak ne anlama geliyor?

 

MasterChef programında kaşık atmak ilk defa yapılmıyor. Şefler, geçen sene şampiyon olan Cemre’nin yemeğini tadarken de kaşık atmıştı. Ardından Mehmet Şef, neden kaşık attıklarına dair açıklamalarda bulunmuştu. Aşçılıkta kaşık atmak, ‘benim sana öğretecek bir şeyim kalmadı’ anlamına geliyor. Şefler, yarışmacıların yemeklerini tadarken, hoşlarına giden hiçbir eksiği olmayan yemeklerin başarısını göstermek için bu hareketi yapıyor.



Son Güncelleme: 27.12.2020 22:00
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefTv8Acun IlıcalıAşçılıkta Kaşık Atmak
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