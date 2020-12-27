Masterchef Alinazik Alinazik tarifi ve malzemeleri

Masterchef alinazik tarifi!

Yemek ve heyecan severlerin ilgiyle takip ettiği ekranların sevilen programı Masterchef’te yapılan alinazik, herkesin iştahını kabarttı. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın şefliğini yaptığı programın 27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlanan bölümünde yapılan alinazik tarifi haberimizin detaylarında..

Malzemeler:

• 1 kilogram kıyma

• 1 kilogram patlıcan

• 5 diş sarımsak

• 3 kaşık kadar tereyağı

• 100 gram süzme yoğurt

• 1 adet kapya biber

• Tuz

• Karabiber

• Kırmızı pul biber • Kırmızı pul biber

Alinazik yapılışı:

İlk olarak yıkanan patlıcanların üzerleri bir çatal yardımı ile delinir ve fırın tepsisinde veya közleme aletiyle közlenir. Közlenen patlıcanların kabukları soyulur ve çok ince dilimler halinde doğranır. Servis tabağına alınan patlıcanları karıştırmak için sarımsaklı yoğurt hazırlanır. Hazırlanan bu yoğurt ile patlıcanlar güzelce karıştırılır. Daha sonra tereyağında kıyma kavrulur. Kavrulan kıymanın içine salça eklenir ve kavurma işlemine devam edilir. Tuzu ve baharatları da eklendikten sonra harmanlanması için birkaç dakika daha kavurmaya devam edilir. Bu işlem de bittikten sonra ocaktan alınan patlıcanları servis tabağına koyarak üzerine kıymalı sos dökülür. Servise hazır hale gelen patlıcanları afiyetle yiyebilirsiniz. Afiyet olsun!

Masterchef yarışmacıları

Emir Elidemir

1994 yılında İzmir’de doğmuştur. Bonova Anadolu Lisesi’nde lise öğrenimini tamamlayan Elidemir, 4 yıllık üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde 2012 yılında tamamlamıştır.

Florida, Amsterdam gibi şehirlerde stajlarını yapmıştır. Bu stajlardan birini 2 yıldızlı Michelin restoranda yapmıştır.

İzmir’deki stajının ardından Lyon’da 1 Michelin yıldızlı restoranda yaptığı stajla, staj eğitimini tamamlamıştır. En son New York’ta Benno Restaurant’ta çalışmış olan Elidemir, yarışmanın başarılı yarışmacıları arasında yer almaktadır.

Barbaros Yoloğlu

Muğla’nın Bodrum ilçesinden yarışmaya katılan Yoloğlu, üç farklı yarışmacının katıldığı düelloda yaptığı “asma yaprağında barbun balığı” ile rakiplerini eleyerek jürinin beğenisini kazandı. Bitez’de bir restoranda aşçı olarak çalışan yarışmacı, deneyimlerini avantaj haline getirerek ismini kazıma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Özgül Coşar

36 yaşında bir gıda mühendisi olan Coşar, evli ve iki çocuk annesidir. Pastacılık ve ekmekçilik bölümü mezunu olan yarışmacı İstanbul’dan yarışmaya katılır. Hayatı boyunca mutfakta olduğunu ve mutfakta olmaktan keyif aldığını belirten Coşar, kızının teşviki sayesinde yarışmaya katılmıştır.

Serhat Doğramacı

Yarışmanın en genç yarışmacılarından biri olan Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve mesleği aşçılıktır. İstanbul’dan yarışmaya katılıyor. Çocukluğundan beri yemeklerle iç içe olan Doğramacı yaklaşık olarak 9- 10 senedir de bu mesleği sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde birlikte çalıştıkları, 2019 sezonunun birinci yarışmacısı Cemre Uyanık’ı tanıdığını ancak çalışma sistemini beğenmediğini söyleyen yarışmacının o sezonki favorileri Alican ve Batuhan’mış.

Oldukça iddialı bir şekilde yarışmaya başlayan Doğramacı, birinci olacağım diyerek iddiasını destekledi. Jüriye hazırladığı tavada mühürlenmiş levrek, ızgara pancar ve krema sosu ile iddialarının asılsız olmadığını gösterdi. Bu yemekle jüriden tam not alan yarışmacı düellolara katılmaya bu şekilde hak kazandı.