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MasterChef 5 Aralık Cumartesi dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim kazandı?

5 Aralık günü TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışma programında dokunulmazlığı kazanan takımın kim olduğu merak edilmeye başlandı. Kıyasıya mücadele edilen yarışmada dokunulmazlığı hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Popüler yarışmada her geçen gün rekabet daha çok kendini göstermektedir. Bu hafta ise elemeden kurtulan takımın hangi takım olduğu programın hayranları tarafından merak edilmektedir.

06 Aralık 2020 Pazar 17:35
MasterChef 5 Aralık Cumartesi dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim kazandı?
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TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programında 5 Aralık günü dokunulmazlık ödülünü kim kazandı? Popüler yarışma programı MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünü izleyemeyenler dokunulmazlığı kimin kazandığını öğrenmek istiyor.

MasterChef Dokunulmazlık Oyununu Hangi Takım Kazandı?

MasterChef Türkiye yarışmasında dokunulmazlık yarışmasında mücadele eden takımlardan kazanan Mavi takım oldu. Mavi ve kırmızı takım arasında geçen mücadelede galip gelen taraf mavi takım oldu.

5 Aralık MasterChef Yemekleri Neler?

Türkiye'de oldukça yaygın yenilen Kabak çiçeği dolması, Çerkez tavuğu, kabak borani, patlıcan salata, tarama mezesi, Köpoğlu mezeleri bugün MasterChef programında yapılacak.

 



Son Güncelleme: 06.12.2020 17:35
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefDokunulmazlıkMaviKırmızıTakımYemekYarışma
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