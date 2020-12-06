MasterChef 5 Aralık Cumartesi dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim kazandı?

TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programında 5 Aralık günü dokunulmazlık ödülünü kim kazandı? Popüler yarışma programı MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünü izleyemeyenler dokunulmazlığı kimin kazandığını öğrenmek istiyor.
MasterChef Dokunulmazlık Oyununu Hangi Takım Kazandı?
5 Aralık MasterChef Yemekleri Neler?
Türkiye'de oldukça yaygın yenilen Kabak çiçeği dolması, Çerkez tavuğu, kabak borani, patlıcan salata, tarama mezesi, Köpoğlu mezeleri bugün MasterChef programında yapılacak.
Son Güncelleme: 06.12.2020 17:35