MasterChef 5 Aralık Cumartesi dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim kazandı?

TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programında 5 Aralık günü dokunulmazlık ödülünü kim kazandı? Popüler yarışma programı MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünü izleyemeyenler dokunulmazlığı kimin kazandığını öğrenmek istiyor.

MasterChef Dokunulmazlık Oyununu Hangi Takım Kazandı?

5 Aralık MasterChef Yemekleri Neler?

MasterChef Türkiye yarışmasında dokunulmazlık yarışmasında mücadele eden takımlardan kazanantakım oldu. Mavi vetakım arasında geçen mücadelede galip gelen taraf mavi takım oldu.

Türkiye'de oldukça yaygın yenilen Kabak çiçeği dolması, Çerkez tavuğu, kabak borani, patlıcan salata, tarama mezesi, Köpoğlu mezeleri bugün MasterChef programında yapılacak.