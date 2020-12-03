MasterChef 3 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

Tv8 ekranlarının büyük bir ilgi ile takip edilen yarışma programı MasterChef 2020’nin 3 Aralık tarihinde yayınlanan bölümündeki dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. MasterChef 2020 hayranları dokunulmazlık oyununu kimin kazandığını araştırmaya başladı.
MasterChef dokunulmazlık oyununda galip takım kim oldu?
3 Aralık Engelliler Günü için düzenlenen yarışmada dokunulmazlık oyunu büyük ilgi çekti. Mavi takımın kazandığı dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti.
19 Kasım MasterChef yemekleri neler?
Dağ mantarı kazanan: Mavi
Kroket tabağı: Mavi
Fırında dana fileto: Mavi
Magnolia: Mavi
Son Güncelleme: 03.12.2020 23:23