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MasterChef 3 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye programında 3 Aralık tarihinde düzenlenen dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak edilmeye devam ediyor. Hayranlar, MasterChef 3 Aralık dokunulmazlığı kim kazandı? sorusunu araştırmaya devam ediyor.

03 Aralık 2020 Perşembe 23:23
MasterChef 3 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?
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Tv8 ekranlarının büyük bir ilgi ile takip edilen yarışma programı MasterChef 2020’nin 3 Aralık tarihinde yayınlanan bölümündeki dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. MasterChef 2020 hayranları dokunulmazlık oyununu kimin kazandığını araştırmaya başladı.

MasterChef dokunulmazlık oyununda galip takım kim oldu?

3 Aralık Engelliler Günü için düzenlenen yarışmada dokunulmazlık oyunu büyük ilgi çekti. Mavi takımın kazandığı dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti.

19 Kasım MasterChef yemekleri neler?

Dağ mantarı kazanan: Mavi

Mozzarellalı ızgara kabak: Kırmızı

Kroket tabağı: Mavi

Fırında dana fileto: Mavi

Magnolia: Mavi

 



Son Güncelleme: 03.12.2020 23:23
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Anahtar Kelimeler:
Tv8Masterchef Türkiye3 AralıkDokunulmazlık Oyunu
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