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Masterchef 29 Kasım Pazar Uğur elendi mi,yarışmadan gitti mi?

29 Kasım Pazar günü Masterchef Türkiye'den kim elendi? Masterchef Uğur diskalifiye mi edildi? Masterchef Uğur Twitter'da kimin hakkında paylaşım yaptı? Masterchef izleyicileri tarafından 29 Kasım pazar günü yarışmadan kimin elendiği merak ediliyor. Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edildiğini açıklayan Acun Ilıcalı Uğur'un hakkında neler dediği herkes tarafından merak ediliyor.

29 Kasım 2020 Pazar 23:14
Masterchef 29 Kasım Pazar Uğur elendi mi,yarışmadan gitti mi?
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Masterchef Türkiye’de 29 Kasım Pazar Günü Uğur Elendi Mi?

Masterchef Türkiye’de 29 Kasım günü kimin elendiği herkes  tarafından merak konusu oldu. Eskiden yaptığı paylaşımlarla gündem konusu olan Uğur Yılmaz Deniz, yarışmadan diskalifiye edildi. 29 Kasım günü Masterchef’ten hangi yarışmacının elendiği merak ediliyor.

Masterchef Türkiye’den 29 Kasım Pazar Günü Kim Elendi?

Masterchef Türkiye yarışmasında büyük finale hızlı bir şekilde yaklaşılırken herkes tarafından beklenmeyen bir olay yaşanmıştı. Twitter’da yaptığı paylaşımlardan dolayı eleştiri yağmuruna tutulan Uğur Yılmaz Deniz, Masterchef’ten diskalifiye edilmişti. Uğur Yılmaz Deniz’in Aziz Yıldırım ve Ali Koç hakkında küfürlü paylaşım yapması tepkilere neden olmuştu.

Acun Ilıcalı Kararını Twitter Hesabından Kamuoyuna Duyurmuştu.

Bu konu hakkında son açıklama Acun Ilıcalı’dan gelmişti. Acun Ilıcalı kendi resmi hesabından vatandaşlar duyurmuştur. Acun Ilıcalı, Uğur Yılmaz Deniz’in yarışmadan diskalifiye edilmesi konusundaki paylaşımında terbiye sınırlarını aşan paylaşımlarından dolayı Masterchef yarışmasıyla ilişkisinin kesildiğini bildirdi.

Masterchef Türkiye’de Takımların Yeni Durumu Nasıl?

Mavi Takımda, Ebru(Kaptan), Özgül, Serhat, Uğur yer alıyor.

Kırmızı Takımda, Sefa(Kaptan), Barbaros, Emir yer alıyor.

 

 



Son Güncelleme: 29.11.2020 23:14
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefAcun MedyaTv8YemekYarışma
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