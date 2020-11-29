Masterchef 29 Kasım Pazar Uğur elendi mi,yarışmadan gitti mi?

Masterchef Türkiye’de 29 Kasım Pazar Günü Uğur Elendi Mi?

Masterchef Türkiye’de 29 Kasım günü kimin elendiği herkes tarafından merak konusu oldu. Eskiden yaptığı paylaşımlarla gündem konusu olan Uğur Yılmaz Deniz, yarışmadan diskalifiye edildi. 29 Kasım günü Masterchef’ten hangi yarışmacının elendiği merak ediliyor.

Masterchef Türkiye’den 29 Kasım Pazar Günü Kim Elendi?

Masterchef Türkiye yarışmasında büyük finale hızlı bir şekilde yaklaşılırken herkes tarafından beklenmeyen bir olay yaşanmıştı. Twitter’da yaptığı paylaşımlardan dolayı eleştiri yağmuruna tutulan Uğur Yılmaz Deniz, Masterchef’ten diskalifiye edilmişti. Uğur Yılmaz Deniz’in Aziz Yıldırım ve Ali Koç hakkında küfürlü paylaşım yapması tepkilere neden olmuştu.

Acun Ilıcalı Kararını Twitter Hesabından Kamuoyuna Duyurmuştu.

Masterchef Türkiye’de Takımların Yeni Durumu Nasıl?

Bu konu hakkında son açıklama Acun Ilıcalı’dan gelmişti. Acun Ilıcalı kendi resmi hesabından vatandaşlar duyurmuştur. Acun Ilıcalı, Uğur Yılmaz Deniz’in yarışmadan diskalifiye edilmesi konusundaki paylaşımında terbiye sınırlarını aşan paylaşımlarından dolayı Masterchef yarışmasıyla ilişkisinin kesildiğini bildirdi.

Mavi Takımda, Ebru(Kaptan), Özgül, Serhat, Uğur yer alıyor.

Kırmızı Takımda, Sefa(Kaptan), Barbaros, Emir yer alıyor.