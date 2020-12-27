Masterchef 27 Aralık Pazar finale kalanlar kim oldu, kim elendi?

TV8 ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma programı Master Chef’in finaline sayılı gün kaldı. Bu akşam yayınlanacak olan 130.bölümle birlikte bir isim daha programdan elenecek ve dört kişiden biri programa veda edecek.

MasterChef Finale Kalan Son Dört Kişi Kimler?

MasterChef’te Eray’ın yarışmadan ayrılması ile beraber Özgül, Barbaros, Emir ve Serhat son dörde kalan isimler olmuştu. Bugün yapılacak karşılaşma ile beraber bir kişi daha elenecek ve yarışmada finale giden üç kişi belli olacak.

MasterChef Finalistleri Kimler?

Yapılan yarışmalarla belirlenen ilk finalist Serhat olarak belirlenmiştir. Ardından ikinci isim ise Barbaros olarak belli olmuştu.

MasterChef Yarışmacıları

MasterChef Serhat Kimdir?

Serhat Doğramacı 23 Yaşındadır. Küçük yaşlardan beri aşçılık yapan Serhat daha önce Cemre ile aynı mutfakta çalışmıştır. Yarışmaya yaptığı levrek ile giren Serhat pancarlı levrek ile jürinin beğenisini kazanmıştır.

MasterChef Özgül Kimdir?

36 yaşında olan Özgül Coşar, asıl mesleği gıda mühendisidir. Pastacılık eğitimi alan Özgül Coşar, yemek yapmayı çok sevdiğini ve yarışmaya katılması için kızı destek olmuştur.

MasterChef Barbaros Kimdir?

Yarışmaya Bodrum’dan katılan Barbaros Yoloğlu, burada aşçılık yapmaktadır. Düelloda yaptığı barbunla jürinin beğenisini kazanmıştır.

MasterChef Emir Kimdir?

1994 doğumlu olan Emir Elidemir, İzmir’de doğmuştur. Özyeğin Üniversitesi’nde Gastronomi bölümünü bitiren Emir, Amsterdam’da staj yapmıştır. Ayrıca Fransa ve New York’ta da restoranlarda aşçılık yapmıştır.