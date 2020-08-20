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Masterchef 2020 Yarışmacısı Sedat Tuncer Kim? Sedat Tuncer Hakkında Detaylı Bilgiler

2020 MasterChef final kadrosunda yer almaya hak kazanan yarışmacılardan biri olan Sedat Tuncer, yarışma takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Yarışmanın iddialı isimlerinden olan Tuncer, sempatik tavırları ile izleyicilerin beğenisini topladı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 16:09
Masterchef 2020 Yarışmacısı Sedat Tuncer Kim? Sedat Tuncer Hakkında Detaylı Bilgiler
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MasterChef 2020 tüm heyecanı ile sürmeye devam ediyor. Final turuna geçilen yarışmada MasterChef’in ana kadrosu oluşturuluyor. Son 16 kişiyi seçecek olan şefler final turunda ilk 8 yarışmacıyı belirledi. Bu isimlerden biri olarak adını finale yazdıran Sedat Tuncer, yarışmadaki sempatik halleri ile dikkat çekmeyi başardı.

MasterChef Sedat kimdir?


İstanbul’da yaşamını sürdüren Sedat Tuncer, aşçılık mesleğini 13 yıldır yapmaktadır. Bir catering firmasında çalışma hayatına devam eden Tuncer, 32 yaşındadır ve Kastamonuludur. İlk turda yaptığı yemek ile şefleri kendine hayran bırakan Tuncer, 3 evet ile bir üst tura çıkmıştı. Tek hayalinin yarışmada birinci olmak olduğunu söyleyen Tuncer, bunun için elinden gelen her şeyi yapacağını dile getirdi.

MasterChef Sedat’ın Instagram hesabı

MasterChef 2020’nin güçlü isimlerinden biri olan Sedat Tuncer’in Instagram hesabı şu şekildedir:

  • sedatchef


Son Güncelleme: 20.08.2020 16:09
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