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MasterChef 2020 Yarışmacısı Barbaros Yoloğlu Kim? Barbaros Yoloğlu Instagram Hesabı Ne?

MasterChef 2020 kadrosunun iddialı isimlerinden birisi olan Barbaros Yoloğlu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Yarışmanın güçlü isimlerinden birisi olan Yoloğlu, yaptığı yemek ile adını finale yazdıran 9. yarışmacı oldu.

20 Ağustos 2020 Perşembe 16:03
MasterChef 2020 Yarışmacısı Barbaros Yoloğlu Kim? Barbaros Yoloğlu Instagram Hesabı Ne?
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Yeni sezona bomba gibi giren MasterChef’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. İlk turu geçen yarışmacılar üçlü elemenin ardından final turunda boy gösteriyor. Adını MasterChef 2020 kadrosuna yazdırmak isteyen yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Bu mücadele içerisindeki en iddialı isimlerden biri olarak Barbaros Yoloğlu göze çarpıyor. Adını finale yazdıran Barbaros Yoloğlu, izleyiciler tarafından cesareti ile dikkat çekiyor.

MasterChef Barbaros kimdir? Nereli?

Yarışmaya Muğla’nın Bodrum ilçesinden katılan Barbaros Yoloğlu, uzun süredir aşçılık yapmasının ardından bu deneyimini MasterChef’de sergilemek için yarışmaya katıldı. Asma yaprağında barbun balığı yemeği ile adını final turuna yazdıran başarılı yarışmacı final turunda da adını finale yazdıran 9. yarışmacı oldu.


Barbaros Yoloğlu Instagram hesabı

Yaptığı yemekleri sosyal medya hesabından paylaşan Barbaros Yoloğlu, deneyimleri sayesinde kendisine güvenen yarışmacılardan birisidir. Adını finale yazdıran Yoloğlu’nun Instagram hesabı ise şu şekildedir:

  • barbarosyologlu



Son Güncelleme: 20.08.2020 16:03
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