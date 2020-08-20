Masterchef 2020 Yarışmacılarından Tanya Kim? Nereli? İşte Tanya Hakkında Detaylar

Yeni yarışmacıları ile yeni sezona başlayan MasterChef’de birbirinden güçlü isimler birbirleriyle mücadele ediyor. Eleme turlarının geride kaldığı yarışmada final turu ile MasterChef ana kadrosu belirleniyor. İlk 8 kişilik kadroyu seçen şefler, son 8 için yarışmacıların kıyasıya mücadelelerine eşlik ediyor. İkinci 8 için yarış tüm hızıyla sürerken 9. yarışmacı Barbaros olmuştu. Son bölümü ile izleyiciler ekran başına toplayan MasterChef’de 10. isim ise Tanya oldu. Kıbrıslı ağzı ile izleyicilerin beğenisini toplayan yarışmacı, yaptığı yemek ile ana kadroya dahil edildi.

MasterChef Tanya kimdir? Nereli?

Yarışmaya yavru vatan Kıbrıs’tan katılan Tanya Kilitkayalı, Kıbrıs’ta bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde eğitim alan yarışmacı mesleki hayatına öğretim görevlisi olarak devam etmektedir.

Tanya kaç yaşında?

Ailesi ile birlikte Kilitkaya köyünde büyüyen Tanya, köyde bulunan Garavolli Cafe ve Bar adlı mekanlarında ailesi ile birlikte yemekler hazırlamaktadır. Yemek yapmayı çok seven Tanya, 26 yaşındadır.