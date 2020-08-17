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MasterChef 2020 Yarışmacılarından Çağla Levent Kimdir? Çağla Levent Hakkında Bilinmeyenler

MasterChef 2020'de final turuna kadar gelen Çağla Levent ana kadroya girmeyi başaramadı ve elendi. Güler yüzü ile izleyicilerin beğenisini toplayan başarılı yarışmacının hayat hikayesi izleyiciler tarafından merak edildi.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 21:56
MasterChef 2020 Yarışmacılarından Çağla Levent Kimdir? Çağla Levent Hakkında Bilinmeyenler
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Yeni sezona bomba gibi giren MasterChef’te ana kadrolar yapılan final turu ile birlikte belli oldu. Yarışmanın final turunda elenen Çağla Levent, izleyiciler tarafından en çok dikkat çeken isimlerden birisi oldu. Yarışmada güler yüzü ile dikkat çeken Çağla, final turunda elenerek yarışmaya veda etti.

MasterChef Çağla Levent kimdir?


Ankara’da yaşayan Çağla Levent 31 yaşında bir ev hanımıdır. Yarışmaya evde yaptığı ve kendisini iddialı gördüğü yemekleri ile katılan Levent, yemek yapmayı çok sevdiği için yarışmaya katıldığını açıkladı. İki çocuğu olan Çağla Levent, evde kendi yaptığı mezeler ile maddi kazanç sağlamaktadır.

Anne babasının ayrıldığı için kardeşlerine de baktığını açıklayan Levent, bu sayede mutfakla erken yaşlarda tanıştığını ve kendini geliştirdiğini aktarmıştı. 16 yıl önce babasının öldürüldüğü gün yarışmaya kabul edildiğini duyuran Levent, babasının ölümünü kaldıramadığı için okulu bıraktığını belirtmişti. İki çocuğu bulunan Çağla Levent, eşi ile boşanmasına rağmen çocukları ile hayata tutunmaya çalıştığını ifade etti.

 



Son Güncelleme: 17.08.2020 21:56
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