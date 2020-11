MasterChef 2. eleme adayı ve dokunulmazlık oyununu kazananı 28 Kasım 2020 Cumartesi

MasterChef’te 2. Eleme Adayı Kim Oldu? 28 Kasım’da Yapılan Dokunulmazlık Oyununu Hangi Takım Kazandı?

MasterChef Türkiye programında 28 Kasım Cumartesi günü bu haftanın 2. dokunulmazlık mücadelesine şahit olduk. Her hafta yapılan dış çekimlerin bu haftaki durağı ise Ürgüp Peri Bacaları oldu. Doğal güzelliği akıllara kazınan ve ülkemizin şahane yerlerinden biri olan Peri Bacaları yarışmayı izleyen ekran başındaki seyirciyi adeta büyüledi ve görsel şölen yaşattı. Her dokunulmazlık yarışında olduğu gibi bu yarışta da kırmızı ve mavi takımlar arasında çekişmeli bir mücadele vardı. Yapılan dokunulmazlık yarışmalarından sonra her hafta eleme potasına bir isim gönderiliyor. Peki ya bu hafta eleme potasına giden isim kim oldu? 28 Kasım Cumartesi günü yapılan yarışmada eleme potasına gönderilen isim kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

28 Kasım Günü Oynanan Dokunulmazlık Yarışmasını Kazanan Takım Hangisi?

MasterChef programının bugünkü bölümünde bu haftanın 2. eleme adayı belli oluyor. Seyircileri heyecanla ekranlara kilitleyen, sevilen yarışma programında yavaş yavaş sezon sonuna yaklaşılıyor. Her hafta ise bir kişinin yarışmadan ayrıldığı programdanı yarışmacılar, yapılan dokunulmazlık oyunlarının sonunda belirliyor. Mavi ve kırmızı takımdan kaybeden takım üyelerinden bir kişi eleme potasına adını yazdırıyor. Bu hafta eleme adayları kimler oldu? Hangi takımdan yarışmacı gitme potansiyeli yüksek? Potada kim var?

Bu haftaki adresleri Ürgüp olan, ekranların sevilen yarışması MasterChef’te bu haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Şefler yarışmacılardan, bir doğa harikası olan, bakıldığı zaman bile kültür kokan ve görenleri kendine hayran bırakan Peri Bacaları’nda menüyü yöresel lezzetlerden yemekler yapmalarını istediler. Menüde Ürgüp’e özel bulgur çorbası, peravı(mantı) lahana salatası, ayva dolması ve bulamaç vardı. Yapılan bu yöresel yemeklerin tadımı Ürgüp yetkilileri ve misafirler tarafından yapıldı. Misafirlerin verdiği oylar sayesinde dokunulmazlık oyununun kazananı mavi takım oldu.

Yarışmanın Eleme Adayları Kimler Oldu?

Programın önceki bölümünde oynanmış olan haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımdan yarışmacıların oylamasında Ebru ve Uğur’a ikişer oy çıkmıştı. Yarışmanın kuralları gereği, herhangi bir eşitlik durumunda ise kararı verecek olan kaptandı. Mavi takımın kaptanı da Ebru olduğu için, aday olan kendisinin yerine Uğur’un potaya girmesini istedi. Alınan kararla eleme potasına giden isim Uğur olmuştu. Böylelikle haftanın ilk eleme adayı Uğur olmuştu. Takım olarak dokunulmazlık oyununu kaybettikleri için kırmızı takım yarışmacıları arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Barbaros, Eray, Emir ve Sefa arasında çekişmeli bir rekabet vardı. Şeflerin tadımı sonucunda yapılan bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Barbaros oldu. İkinci dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım arasında oylama yapıldı. Takımdan Barbaros bireysel dokunulmazlığı kazandığı için elemeye otomatik olarak girmedi. Yapılan oylamanın sonucunda ise kırmızı takımdan elenmesi için en çok oy alan isim Sefa oldu ve böylelikle eleme potasına giren ikinci isim Sefa oldu.