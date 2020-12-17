MasterChef 17 Aralık kim birinci oldu ödül oyununu kim kazandı?

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’in 17 Aralık Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde neler yaşandı ödül oyununu kim kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu?

Birinci ve ikinci olan yarışmacılar kimler?

Eleme adaylarının da belirlendiği bölümde ödül oyunundan galip ayrılan yarışmacı da belli oldu.





Masterchef’de birinciliği alan yarışmacı kim oldu?

Masterchef’de ikinciliği kim aldı?

Barbaros ve Batuhan MasterChef'te birinciliği paylaştı.

Cemre ve Emir MasterChef'te ikinci sırayı paylaştı.



Perşembe akşamı ödül oyununu kim kazandı?

Geçen yılın en başarılı yarışmacılarıyla beraber MasterChef Türkiye'deki 5 yarışmacı Perşembe akşamı yayınlanan bölümde yemek yaptılar.