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MasterChef 17 Aralık kim birinci oldu ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef 17 Aralık günü yayınlanan bölümünde neler yaşandı? Birinci olan, ikinci olan, eleme adayı olan ve ödül oyunundan galip ayrılan yarışmacılar kimler?

17 Aralık 2020 Perşembe 23:50
MasterChef 17 Aralık kim birinci oldu ödül oyununu kim kazandı?
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Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’in 17 Aralık Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde neler yaşandı ödül oyununu kim kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu?
Birinci ve ikinci olan yarışmacılar kimler?
Eleme adaylarının da belirlendiği bölümde ödül oyunundan galip ayrılan yarışmacı da belli oldu.


Masterchef’de birinciliği alan yarışmacı kim oldu?

Barbaros ve Batuhan MasterChef'te birinciliği paylaştı.
 

Masterchef’de ikinciliği kim aldı?

Cemre ve Emir MasterChef'te ikinci sırayı paylaştı.
 

Perşembe akşamı ödül oyununu kim kazandı?

Geçen yılın en başarılı yarışmacılarıyla beraber MasterChef Türkiye'deki 5 yarışmacı Perşembe akşamı yayınlanan bölümde yemek yaptılar.



Son Güncelleme: 17.12.2020 23:50
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefYarışmaElemeTv8BirinciİkinciKazanan
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