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Masterchef 12 Aralık dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

TV8'in sevilen yarışma programlarından biri olan Masterchef'in bu haftaki son eleme adayı, 12 Aralık 2020 yani bu akşam oynanacak olan dokunulmazlık oyunu ile belli olacak.

12 Aralık 2020 Cumartesi 23:46
Masterchef 12 Aralık dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?
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Masterchef'in bu akşam yayınlanan yeni bölümünde eleme adayı kim oldu? Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım hangi takım oldu?

 TV8'in sevilen yemek yarışma programı Masterchef'in bu haftaki ikinci eleme adayının belli olacağı yeni bölüm için heyecan dorukta. Son 6'ya kalan yarışmacılar yeni bölümde dokunulmazlık için Konya'da yaptıkları yarışta ter döktüler.  Kaybeden takımdan bir kişi eleme potasına girerek bu haftanın ikinci eleme adayı olacak ve yarın ki bölümde elenmemek için yarışacak.

 10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlanan son bölümde iki takım arasındaki dokunulmazlık yarışını kırmızı takım kazanarak dokunulmaz olmuştu. Bu yarışı kaybeden mavi takım oyuncularından   Serhat, Barbaros ve Sefa arasında oynanan bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim ise Serhat oldu. Serhat'ın bireysel dokunulmazlığı kazanmasının ardından Barbaros ve Sefa arasında eleme adayını belirlemek için ayrı bir oylama yapıldı. Yapılan oylamanın sonucunda Sefa en fazla oyu alarak bu haftanın ilk eleme adayı oldu. Bu oylamanın ardından gözler bu akşam ki bölüme çevrildi. Bu akşam ki dokunulmazlık oyununu hangi takımın kaybedeceği ve Sefa'nın karşısına ikinci elenme adayı olarak kimin çıkacağı büyük merak konusu oldu.



Son Güncelleme: 12.12.2020 23:46
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Anahtar Kelimeler:
Tv8MasterchefElemeAdayYeni Bölüm
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