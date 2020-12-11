MasterChef 10 Aralık Perşembe bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan kim oldu, eleme adayları kim oldu, dokunulmazlığı kim aldı?

Tv8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye’de 10 Aralıkta yapılan bireysel dokunulmazlık oyunu heyecanla takip edildi. Bölümü izleyemeyen kişiler intenet üzerinden MasterChef Türkiye 10 Aralık bireysel dokunulmazlığın galibi kim oldu sorusunu araştırıyor.

10 Aralık tarihinde ilk olarak takımyapılırken bu oyunu galibi mavi takım oldu. Yenilen Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyunu oynayarak eleme potasına gönderilecek ismi belirledi.

Somer Şef tarafından belirlenen dokunulmazlık oyunu menüsünde mercan masifleri yemeği seçildi.

10 Aralık MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Başlangıç kazanan takım: Kırmızı takım

Çorba kazanan takım:

Ara sıcak kazanan takım: Kırmızı takım

Ana yemek kazanan takım: Mavi takım

Tatlı kazanan takım: Mavi takım

Bireysel dokunulmazlık oyunu kazananı kim oldu?

Bireysel dokunulmazlık ödülünü Serhat kazanırken mercan masifleri dokunulmazlık oyunu oynayan Sefa ilk aday olarak kesinleşti.