İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...

MasterChef 10 Aralık Perşembe bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan kim oldu, eleme adayları kim oldu, dokunulmazlığı kim aldı?

Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu heyecanı devam ederken pek çok kişi 10 Aralık tarihinde yayınlanan bölümde bireysel dokunulmazlığı kimin kazandığını araştırmaya başladı.

11 Aralık 2020 Cuma 17:15
MasterChef 10 Aralık Perşembe bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan kim oldu, eleme adayları kim oldu, dokunulmazlığı kim aldı?
Takip Et:

Tv8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye’de 10 Aralıkta yapılan bireysel dokunulmazlık oyunu heyecanla takip edildi. Bölümü izleyemeyen kişiler intenet üzerinden MasterChef Türkiye 10 Aralık bireysel dokunulmazlığın galibi kim oldu sorusunu araştırıyor.

10 Aralık tarihinde ilk olarak takım dokunulmazlık oyunu yapılırken bu oyunu galibi mavi takım oldu. Yenilen Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyunu oynayarak eleme potasına gönderilecek ismi belirledi.

Somer Şef tarafından belirlenen dokunulmazlık oyunu menüsünde mercan masifleri yemeği seçildi.

10 Aralık MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

  • Başlangıç kazanan takım: Kırmızı takım
  • Çorba kazanan takım:
  • Ara sıcak kazanan takım: Kırmızı takım
  • Ana yemek kazanan takım: Mavi takım
  • Tatlı kazanan takım: Mavi takım

Bireysel dokunulmazlık oyunu kazananı kim oldu?

Bireysel dokunulmazlık ödülünü Serhat kazanırken mercan masifleri dokunulmazlık oyunu oynayan Sefa ilk aday olarak kesinleşti.

 



Son Güncelleme: 11.12.2020 17:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tv8MasterchefDokunulmazlık OyunuBireysel Dokunulmazlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir?
Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir?
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!
Onur Büyüktopçu yarışmacıyla mahkemelik oldu
Onur Büyüktopçu yarışmacıyla mahkemelik oldu

Popüler Haberler

MasterChef 10 Aralık Perşembe bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan kim oldu, eleme adayları kim oldu, dokunulmazlığı kim aldı?
Uzaktan Eğitimde görevli olan öğretmenler ikamet ettiği adreslerinden ayrılabilirler mi?
Çukur Kulkan Erdenet kimdir? Genco Özak kimdir?
Arnavutluk asgari ücreti ne kadar?
BİM market indirimli Kumtel yağlı radyatör nasıl, alınır mı?
Beyaz Futbol ROK neden yok? Rasim Ozan Kütahyalı kovuldu mu?
Payitaht Abdülhamid Bidar Sultan'a ne oldu, diziden ayrıldı mı?
Kanada’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2020
Aile hekimi değiştirme nasıl yapılır? 2020 Aile Hekimi değişim yapma formu
Netflix Fate The Winx Saga ne zaman başlayacak?
Galatasaray'a transfer olan Brock Motum kimdir?
Alev Alev 2. bölüm fragmanı
Hay Sultan dizisi nerede çekiliyor? Hay Sultan dizi çekim yerleri
Ziraat Bankası tatil destek kredi paketi faiz oranları ve başvuru şartları neler? Ziraat tatil kredisi başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Domuz gribi belirtileri ne? Domuz gribi ölümcül mü? Domuz gribinden korunma yolları
Mazeret izni ayda kaç gündür? 2020 Mazeret izni çeşitleri ve süreleri
E-devletten yedek subay başvurusu nasıl yapılır? Yedek subay kurasından sonraki süreç nasıldır?
PTT APS kargo kaç günde gider? 2020
Hangi durumlarda seyahat izin belgesi alınabilir? Seyahat durum belgesi için geçerli durum ve haller
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Markus kimdir? Kaan Taşaner hakkında bilgiler
Tamamlayıcı emeklilik ne zaman olacak? Tamamlayıcı emeklilik ne demektir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.