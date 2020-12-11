MasterChef 10 Aralık Perşembe bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan kim oldu, eleme adayları kim oldu, dokunulmazlığı kim aldı?

Tv8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye’de 10 Aralıkta yapılan bireysel dokunulmazlık oyunu heyecanla takip edildi. Bölümü izleyemeyen kişiler intenet üzerinden MasterChef Türkiye 10 Aralık bireysel dokunulmazlığın galibi kim oldu sorusunu araştırıyor.
Somer Şef tarafından belirlenen dokunulmazlık oyunu menüsünde mercan masifleri yemeği seçildi.
10 Aralık MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- Başlangıç kazanan takım: Kırmızı takım
- Çorba kazanan takım:
- Ara sıcak kazanan takım: Kırmızı takım
- Ana yemek kazanan takım: Mavi takım
- Tatlı kazanan takım: Mavi takım
Bireysel dokunulmazlık oyunu kazananı kim oldu?
Bireysel dokunulmazlık ödülünü Serhat kazanırken mercan masifleri dokunulmazlık oyunu oynayan Sefa ilk aday olarak kesinleşti.
Son Güncelleme: 11.12.2020 17:15