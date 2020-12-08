MasteChef Türkiye'de yarışan Uğur Deniz Yılmaz niçin yarışmadan elendi?

Herkesin büyük beğeni ile izlediği MasterChef Türkiye programı bir diskalifiye haberi ile konuşuluyor. Programın sıkı takipçileri Uğur Yılmaz Deniz adlı yarışmacının diskalifiye edilmesinin nedenini merak ediyor.

MasterChef Türkiye Uğur Neden Kovuldu?

Jüri olarak sevilen şeflerden Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun buluduğu programda Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının kendisine ait olan sosyal medya hesabından yapmış olduğu ahlaksızca yorumlaırı nedeniyle MasterChef Türkiye’den gönderildiği ortaya çıktı. MasterChef Türkiye’de en başarılı 9 yarışmacıdan birisi olarak programda kalan Uğur bu durum da elenen yarışmacılar arasına girdi. Tv8 medya’nın sahibi olan Acun Ilıcalı’da kendi şahsi sosyal medya hesabından bu durum hakkında yorum da bulunarak, yarışmacının elendiğini duyurdu.

Bu sezon MasterChef Türkiye’de bir ilk yaşanmış oldu. Yarışmacının kendi şahsi sosyal medya hesabından yapmış olduğu terbiyesizce yorumların elenmesine sebep olduğu kamuoyuna bildirildi.