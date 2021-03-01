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Marvel filmleri kronolojik izleme sırası 2021

Marvel filmleri kronolojik sıralama ile izleme listesini sizler için hazırladık. 2021 güncel sırasını haberimizde okuyabilirsiniz.

01 Mart 2021 Pazartesi 19:03
Marvel filmleri kronolojik izleme sırası 2021
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Güncel Marvel filmleri izleme listesi

1.Captain America: The First Avenger (2011)

Asker olan Steve Rogers meslektaşlarına göre çelimsizi birisidir. Bu nedenle sürekli kendini ispatlamaya kendini göstermeye çalışmaktadır. 1.Dünya Savaşına katılmak ister fakat sürekli ret edilir. Amerika’nın süper asker yaratma programına gönüllü olarak katılır ve deneyin kendisine yapılmasını ister.

Film yönetmeni:

Joe Johnston

Film senaristi:

Christopher Markus, Stephen McFeely

Filmin oyuncuları

: Hugo Weaving, Samuel L. Jackson, Chris Evans

2.Iron Man (2008)

Süper kahraman dünyasının en sevdiği isim olan Tony Stark asıl mesleği mühendistir. Zengin olan ve Stark endüstrileri ile ülkesi için en iyi füzeler ve silahlar üretmektedir. Bir gün yapmış olduğu füzeyi tanıtmak için Afganistan’a gider. Orada yaralanır ve esir düşer. Stark’ı kaçıran kişiler Tony Stark’tan kendileri için füze yapmasını isterler. Stark zekasını kullanarak kendine zırh yapar ve oradan kaçmayı planlar. Yaptığı zırh hem kendisinin hem de dünyanın kaderini değiştirecektir.

Film yönetmeni:

Jon Favreau

Film senaristi:

Mark Fergus, Hawk Ostby

Filmin oyuncuları:

Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Terrence Howard

3.Iron Man 2 (2010)

Ivan isminde Rus bir adam babasının ölümünde yanında iken Ivan’dan Stark’tan intikam almasını söyler ve silah üzerine çalışırlar. Tony Stark kendi yaptığı zırhı ifşa ettiği için devlet baskı uygulamaktadır. Zırhın herkes için barış getireceğini söyler ve devlete vermeyeceğini söyler. Halktan da destek görmektedir. Yanına Natalia Romanova isminde kadın sekreterini işe alır.

Film yönetmeni:

Jon Favreau

Film senaristi:

Justin Theroux

Filmin oyuncuları:

Robert Downey Jr., Mickey Rourke, Gwyneth Paltrow

4. The Incredible Hulk (2008)

Marvel dünyasının en az tanınan karakteri Hulk’un hikayesi bir hayli ilginçtir. Bruce Banner yaptığı projelere çok önem verir. İnsanlara yardım etmeyi hedef belirler kendisine. Bruce Banner tüm hücrelerini zehirlemeyi planlayan ‘Gama’ isminde radyoya savaş açmıştır. Bruce, kendi içinde tutamadığı öfke ve kini serbest bırakmaya çalışır. Sinirlendiği zaman dostunu tanımayacak hale gelir vücudu büyür.

Filmin yönetmeni:

Louis Leterrier

Filmin senaristi:

Zak Penn

Filmin oyuncuları:

Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth

5.Thor (2011)

Thor, İskandinav Mitolojisinin en önemli hikayesidir. Asgard kralı Odin, dünyaya saldıran Buz devlerinin kralı Laufey ile savaşır. Einherja ve Asgard orduları Buz Devlerini yenerler. Buz devlerinin güç kaynağı olan ‘Antik Kışlar’ adında ki sandığı da alırlar. Asırlar sonra Thor, Asgard tahtını kendi krallığına göre yöneteceğini söyleyeceği gecede buz devlerinden bazıları Asgard’a gelerek değerli sandığı çalmaya çalışırlar. Fakat başarısız olurlar. Thor ve arkadaşları Odin’in emirlerine karşı gelirler. Jötunheimr’e giderek savaş açarlar.

Filmin yönetmeni:

Kenneth Branagh

Filmin senaristi:

Ashley Miller

Filmin oyuncuları:

Chris Hemsworth, Anthony Hopkins, Natalie Portman

6. The Avengers (2012)

Tüm süper kahramanları tek bir filmde toplayan bir film yapmamak gibi. Baş uluslararası organizasyon lideri Nick Fury, SHIELD adıyla dünya çapında tanınmaktadır, ancak düşman tüm dünyaya büyük sıkıntılar yaşatacaktır. Nick Fury bu düşmanlarla tek başına savaşamayacağından, kendisi için bir süper kahraman takımı oluşturması gerekir. Bu şekilde, diğer gezegenlerdeki süper kahramanlarımız bile artık Dünya'da buluştu.

Filmin yönetmeni:

Joss Whedon

Filmin senaristi:

Joss Whedon

Filmin oyuncuları:

Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson

7. Iron Man 3 (2013)

Milyarder iş adamı Tony Stark, kelimenin tam anlamıyla şu anlama gelir: "Ne kadar iyi olursanız, o kadar çok düşmanınız olur." Birçok düşmanı ve güçlü düşmanı var ve bu sefer yarattığı mucitler sayısız. Üstelik bu düşman, çok öfkeli bir hareketle özel hayatını mahvetti. Iron Man, olayda yakınlarını ve arkadaşlarını korumak için artık en mantıklı kararı vermeli ve kararlılıkla düşünmelidir.

Filmin yönetmeni:

Shane Black

Filmin senaristi:

Drew Pearce

Filmin oyuncuları:

Robert Downey Jr., Guy Pearce, Gwyneth Paltrow

8. Thor: The Dark World (2013)

Thor mitoloji dizisindeki ikinci film ile dizi kaldığı yerden devam ediyor. Thor, babasının özel gücü altında dünyanın dört bir yanına sürgüne gönderildi ve özel çekicini tekrar kullanma hakkına sahipti, bu onu ölümsüz kıldı ve yönetimi altında Asgard'a döndü. Kardeşi Loki, Buz Devleri ile bir araya geldikten ve onun yönetimini ele geçirmeye çalıştıktan sonra, yenilmez Thor şimdi eski kara elf güçleriyle çarpışacak. Malekith'in önderlik ettiği bu güçler, evrenin yeniden karanlık duruma girmesi için çok çalışacak.

Filmin yönetmeni:

Alan Taylor

Filmin senaristi:

Christopher L. Yost

Filmin oyuncuları:

Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston

9. Captain America: The Winter Soldier (2014)

Kaptan Amerika’nın geçmişi aslında onun geleceğidir. Kaptan Amerika, Sovyetler Birliği adında özel bir güçte büyüyen ve Kış Askeri unvanı verilen bir kişidir. Kaptan Amerika, iki arkadaşını, Falcon ve Black Widow'u onunla savaşmaya götürdü ve soğuktan kovulan düşmanla savaştılar. Sonuç olarak, film dünyasının kaderi değişti ve Captain America ve Black Widow bir maceraya atıldı.

Filmin yönetmeni:

Anthony Russo, Joe Russo

Filmin senaristi:

Christopher Markus, Stephen McFeely

Filmin oyuncuları:

Chris Evans, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson

10. Guardians Of The Galaxy (2014)

Farklı dediğinizde, kötü adamların aklına gelmesine izin vermeyin. Çünkü bu takım çok renkli ve ilginç! İçinde ağaçlar bile var. Ekibimizin adı "Galaksinin Koruyucuları" ve bu organizasyon evreni kontrol etmeye çalışan düşmanları durdurmaya çalışıyor. Kendisine Yıldız Lordu lakaplı Peter Quill, küreyi çaldığında güçlü ve hırslı bir düşmanla başını belaya soktu. Bakalım Peter bu durumla nasıl başa çıkacak.

Filmin yönetmeni:

James Gunn

Filmin senaristi:

James Gunn, Nicole Perlman

Filmin oyuncuları:

Chris Pratt, Vin Diesel, Bradley Cooper

11. Guardians Of The Galaxy Vol 2 (2017)

Ekibimizin macera faaliyetleri, tüm galaksiyi geçerek evreni kurtaran ve yoluna devam eden polis tarafından yürütülür. Asil yıldız suikastçı Drax olarak da bilinen Jason Quill, ailesinin intikamını almak için tüm galaksiyi dolaşıyor. Babasının kökenini bulmak için ödül avcıları Rocket ve Groot ile birlikte çalışıyor. Bu yolculuk sırasında, yeni yoldaşlar onlara katılır ve galaksinin farklı yerlerinde savaşır.

Filmin yönetmeni:

James Gunn

Filmin senaristi:

James Gunn, Dan Abnett

Filmin oyuncuları:

Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista

12. Avengers: Age Of Ultron (2015)

Bir kez daha, tüm süper kahramanlarımız zorlu teste katlanmak için birlikte çalışıyor! Tony Stark ve Bruce Banner, "Superson" adlı etkin olmayan bir barışı koruma projesi yürüttüğünde, bekledikleri her şey ters gidecekti ve onlar dünyadaki en güçlü süper kahramanlardı Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow ve Hawkeye, belirlenmesi için zorlu bir testten geçmesi gerekiyor. Ortaya çıkan Ultron'un çılgın planını gerçekleştirmesini engellemeleri gerekir. Bu film çok önemli çünkü diğer Avengers filmlerinin kaderini belirleyen karakterler de filmde yer alıyor.

Filmin yönetmeni:

Joss Whedon

Filmin senaristi:

Joss Whedon, Stan Lee

Filmin oyuncuları:

Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo

13. Ant Man (2015)

Evrendeki en büyük ve en küçük kahramanlara merhaba deyin! Ant Man, Marvel ailesinin favori süper kahramanlarından biridir. Karınca Adam, boyutunu küçülterek gücünü artırma yeteneğine sahiptir ve bu onu yenilmez kılar. Kahramanımız Scott Lang gücünü kullanarak Dr. Hank Pym'e yardım ederek kostümü korumalıdır.

Filmin yönetmeni:

Peyton Reed

Filmin senaristi:

Edgar Wright, Joe Conish

Filmin oyuncuları:

Paul Rudd, Michael Douglas, Corey Stoll

14. Captain America: Civil War (2016)

Kaptan Amerika: İç Savaş (Yenilmezler 2.5) filmi bir film, buna Marvel evreninin dönüm noktası diyebiliriz. Kahramanlar arasında büyüyen çatışma ve bu sefer ana düşmanları için dışarıdan değil içeriden ilginç bir konu. Bu film "Kaptan Amerika" serisinde yer alsa da bu filmde tüm süper kahramanları görmüştük. Ayrıca yeni süper kahraman Spider-Man de bu filmin dizisine katıldı.

 Filmin konusunu izlersek: Kaptanın Avengers birleşik ekibinin başı olduğunu düşünüyor ve insanlığı korumaya kararlılar. Avengers ekibinin karıştığı bir olay ciddi şekilde kötüleştiğinde, siyasi güçler Avengers ekibi tarafından izlenecek ve yönetilecek bir sistemin kurulmasını talep edecek.

Filmin yönetmeni:

Anthony Russo, Joe Russo

Filmin senaristi:

Christopher Markus, Stephen McFeely

Filmin oyuncuları:

Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson

15. Black Panther (2018)

Wakanda Foreva! "Bu vizyona giren bir film. Wakanda'nın ekonomisinin en büyük ve en büyük avantajı, nadir metallerin özel formlarını çıkaran" Vibranium "ile donatılmış madenlerdir. Panterlerin de bu Vibranium bıçakları var ve pençelerinde de var. Çünkü Panter zırhının Vibranyum parçaları vardır, kendini de koruyabilir, ince bir mor olabilir. Panter ülkesi için doğru kararı verecek mi?

Filmin yönetmeni:

Ryan Coogler

Filmin senaristi:

Ryan Coogler, Joe Robert Cole

Filmin oyuncuları:

Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o

 

 

 

 



Son Güncelleme: 01.03.2021 19:03
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