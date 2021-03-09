Marvel filmleri hangi sırayla izlenmeli? Marvel filmleri çıkış tarihine göre güncel izleme sırası

2008 yılından bugüne kadar devam eden Marvel filmleri hangi sırayla izlenmelidir sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Hikayelerin tarihlerine göre sıralama yapılmıştır.

Captain America: The First Avenger (2011) : Marvel filmlerinin çoğunda bahsedilen Captain America karakterinin hikayesine bu filmde yer verilmektedir. Filmin son sahnesinde bulunan ‘’After Credit’’ sahne ile ilk defa Avengers ekibine bağlanılmaktadır. Filmin yönetmenliği Joe Johnston, senaryosunu Christopher Markus ve Stephen McFeely üstlenmiştir. Kadroda Chris Evans, Hugo Weaving, Samuel L.Jackson yer almaktadır.

Marvel filmlerinin çoğunda bahsedilen Captain America karakterinin hikayesine bu filmde yer verilmektedir. Filmin son sahnesinde bulunan ‘’After Credit’’ sahne ile ilk defa Avengers ekibine bağlanılmaktadır. Filmin yönetmenliği Joe Johnston, senaryosunu Christopher Markus ve Stephen McFeely üstlenmiştir. Kadroda Chris Evans, Hugo Weaving, Samuel L.Jackson yer almaktadır. Captain Marvel (2019) : Bu film, çıkış tarihine bakılırsa 21. Sıradadır ancak konusu ve içeriğine göre değerlendirme yapılırsa ikinci olmalıdır. Çünkü film 90’lı yılları konu edinmektedir. Avengers’ın kuruluş aşaması ve Nick Fury ile tanışma süreci anlatılmaktadır. Filmin yönetmenliğini ve senaryosunu Anna Boden ve Ryan Fleck üstlenmiştir. Kadroda Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn yer almaktadır.

Bu film, çıkış tarihine bakılırsa 21. Sıradadır ancak konusu ve içeriğine göre değerlendirme yapılırsa ikinci olmalıdır. Çünkü film 90’lı yılları konu edinmektedir. Avengers’ın kuruluş aşaması ve Nick Fury ile tanışma süreci anlatılmaktadır. Filmin yönetmenliğini ve senaryosunu Anna Boden ve Ryan Fleck üstlenmiştir. Kadroda Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn yer almaktadır. Iron Man (2008) : Serüven bu film ile başlamaktadır. Bu film ile birlikte MCU başlamaktadır. Filmde Tony Stark ortaya çıkıyor ve Iron Man anlatılıyor. Yönetmeni Jon Favreau, senaristleri Mark Fergus, Hawk Ostby’ dir. Kadroda Robert Downey Jr. , Gwyneth Paltrow, Terrence Howard bulunmaktadır.

Serüven bu film ile başlamaktadır. Bu film ile birlikte MCU başlamaktadır. Filmde Tony Stark ortaya çıkıyor ve Iron Man anlatılıyor. Yönetmeni Jon Favreau, senaristleri Mark Fergus, Hawk Ostby’ dir. Kadroda Robert Downey Jr. , Gwyneth Paltrow, Terrence Howard bulunmaktadır. Iron Man 2 (2010) : Tony Stark’ı yok etmek isteyen bir düşmanın hikayesi anlatılmaktadır. Yönetmen koltuğunda Jon Favreau oturmaktadır. Senaryo Justin Theroux’a aittir. Kadroda Robert Downey Jr. , Mickey Rourke, Gwyneth Paltrow bulunur.

Tony Stark’ı yok etmek isteyen bir düşmanın hikayesi anlatılmaktadır. Yönetmen koltuğunda Jon Favreau oturmaktadır. Senaryo Justin Theroux’a aittir. Kadroda Robert Downey Jr. , Mickey Rourke, Gwyneth Paltrow bulunur. The Incredible Hulk (2008) : Serinin az sevilen filmlerinden biridir. Bruce Banner’ın Hulk’a dönüşmesi anlatılmıştır. Yönetmen koltuğunda Louis Leterrier oturmaktadır. Senaryo Zak Penn’ e aittir. Kadroda Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth yer alır.

Serinin az sevilen filmlerinden biridir. Bruce Banner’ın Hulk’a dönüşmesi anlatılmıştır. Yönetmen koltuğunda Louis Leterrier oturmaktadır. Senaryo Zak Penn’ e aittir. Kadroda Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth yer alır. Thor (2011) : Filmde Odin ve çocukları Thor ile Loki anlatılmaktadır. Filmin yönetmenliği Kenneth Branagh’a, senaryosu ise Ashley Miller’ a aittir. Kadroda Chris Hemsworth, Anthony Hopkins ve Natalie Portman yer almaktadır.

Filmde Odin ve çocukları Thor ile Loki anlatılmaktadır. Filmin yönetmenliği Kenneth Branagh’a, senaryosu ise Ashley Miller’ a aittir. Kadroda Chris Hemsworth, Anthony Hopkins ve Natalie Portman yer almaktadır. The Avengers (2012) : En çok sevilen serilerden biridir. Tüm kahramanların hikayesi anlatılmaktadır. Yönetmen ve senarist koltuğunda Joss Whedon oturmaktadır. Kadroda yine R.D, Chris Evans, Scarlett Johansson yer almaktadır.

En çok sevilen serilerden biridir. Tüm kahramanların hikayesi anlatılmaktadır. Yönetmen ve senarist koltuğunda Joss Whedon oturmaktadır. Kadroda yine R.D, Chris Evans, Scarlett Johansson yer almaktadır. Iron Man 3 (2013) : Filmde Tony ve Pepper’in hikayesi anlatılmaktadır. Yönetmenliğini Shane Black üstlenmiştir. Senaryo Drew Pearce’ a aittir. Kadroda R.D, Guy Pearce, Gwyneth Paltrow yer almaktadır.

Filmde Tony ve Pepper’in hikayesi anlatılmaktadır. Yönetmenliğini Shane Black üstlenmiştir. Senaryo Drew Pearce’ a aittir. Kadroda R.D, Guy Pearce, Gwyneth Paltrow yer almaktadır. Thor: The Dark World (2013) : Tesseract ögesine sıkça yer verilmiştir. Yönetmen Alan Taylor, senarist Christopher L. Yost, oyuncular ise Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston’dur.

Tesseract ögesine sıkça yer verilmiştir. Yönetmen Alan Taylor, senarist Christopher L. Yost, oyuncular ise Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston’dur. Captain America: The Winter Soldier (2014) : Filmin Oscar adaylığı vardır. Captain America’nın en yakın arkadaşına değinilmiştir. Yönetmen Anthony ve Joe Russo’dur. Senaryo Christopher Markus ve Stephen McFeely’e aittir. Kadroda Chris Evans, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson bulunmaktadır.

Filmin Oscar adaylığı vardır. Captain America’nın en yakın arkadaşına değinilmiştir. Yönetmen Anthony ve Joe Russo’dur. Senaryo Christopher Markus ve Stephen McFeely’e aittir. Kadroda Chris Evans, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson bulunmaktadır. Guardians Of The Galaxy (2014) : Hapishanede toplanan ve daha sonra kaçan bir gruptan bahsedilir. Yönetmenlik ve senaristliği James Gunn üstlenmiştir. Kadroda Chris Pratt, Vin Diesel, Bradley Cooper bulunmaktadır.

Hapishanede toplanan ve daha sonra kaçan bir gruptan bahsedilir. Yönetmenlik ve senaristliği James Gunn üstlenmiştir. Kadroda Chris Pratt, Vin Diesel, Bradley Cooper bulunmaktadır. Guardians Of The Galaxy Vol 2 (2017) : Infinity Saga hikayesinde bulunan ekip yer almaktadır. Yönetmen ve senarist koltuğunda yine aynı isim oturmaktadır. Filmde Zoe Saldana, Dave Bautista rol almıştır.

Infinity Saga hikayesinde bulunan ekip yer almaktadır. Yönetmen ve senarist koltuğunda yine aynı isim oturmaktadır. Filmde Zoe Saldana, Dave Bautista rol almıştır. Avengers: Age Of Ultron (2015) : Sonsuzluk Taşları kavramı üzerinde durulmuştur. Yönetmenlik ve senaryo Joss Whedon’a aittir. Kadroda Mark Ruffalo yer almıştır.

Sonsuzluk Taşları kavramı üzerinde durulmuştur. Yönetmenlik ve senaryo Joss Whedon’a aittir. Kadroda Mark Ruffalo yer almıştır. Ant-Man (2015) : Scott Lang isimli babanın kahraman olma hikayesine yer veriyor. Yönetmen koltuğunda Peyton Reed, senarist koltuğunda Edgar Wright, Joe Conish oturmaktadır. Filmde Paul Rudd, Michael Douglas, Corey Stoll rol almıştır.

Scott Lang isimli babanın kahraman olma hikayesine yer veriyor. Yönetmen koltuğunda Peyton Reed, senarist koltuğunda Edgar Wright, Joe Conish oturmaktadır. Filmde Paul Rudd, Michael Douglas, Corey Stoll rol almıştır. Captain America: Civil War (2016) : Avengers’in dağılmasını konu edinmiştir. Kadroda yer alan isimler diğer filmle aynıdır.

Avengers’in dağılmasını konu edinmiştir. Kadroda yer alan isimler diğer filmle aynıdır. Black Panther (2018) : T’Challa karakteri üzerine yoğunlaşmıştır. Yönetmen ve senarist Ryan Coogler’dir. Kadroda Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o bulunmaktadır.

T’Challa karakteri üzerine yoğunlaşmıştır. Yönetmen ve senarist Ryan Coogler’dir. Kadroda Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o bulunmaktadır. Spider - Man: Homecoming (2017) : Spider- Man yani Tom Holland tanıtılmıştır. Yönetmen Jon Watts, senarist Jonathan Goldstein, oyuncular ise Tom Holland, Michael Keaton’dur.

- Spider- Man yani Tom Holland tanıtılmıştır. Yönetmen Jon Watts, senarist Jonathan Goldstein, oyuncular ise Tom Holland, Michael Keaton’dur. Doctor Strange (2016) : Beyin cerrahının araba kazası geçirmesi ve ardından süper kahraman olmasını anlatır. Yönetmen ve senarist koltuğunda Scott Derrickson oturmaktadır. Filmde Rachel McAdams yer alır.

: Beyin cerrahının araba kazası geçirmesi ve ardından süper kahraman olmasını anlatır. Yönetmen ve senarist koltuğunda Scott Derrickson oturmaktadır. Filmde Rachel McAdams yer alır. Thor : Ragnarok (2017) : Thor ve Loki’nin birlikte düşmanlara karşı hareket etmesi anlatılmaktadır. Yönetmen Taika Waititi’dir. Senaryo Eric Pearson’a aittir. Kadroda Chris Hemsworth bulunmaktadır.

: Thor ve Loki’nin birlikte düşmanlara karşı hareket etmesi anlatılmaktadır. Yönetmen Taika Waititi’dir. Senaryo Eric Pearson’a aittir. Kadroda Chris Hemsworth bulunmaktadır. Avengers : Infinity War (2018) : Thanos düşmanlığı ele alınmıştır. Evrenin korunması üzerinde durulmuştur. Yönetmen Joe Russo, senarist Stephen McFeely, oyuncular ise R.D ve Mark Ruffalo’dur.

: Thanos düşmanlığı ele alınmıştır. Evrenin korunması üzerinde durulmuştur. Yönetmen Joe Russo, senarist Stephen McFeely, oyuncular ise R.D ve Mark Ruffalo’dur. Ant - Man And The Wasp (2018) : Scott Lang ve Janet ile yaşanan maceralar konu edilmiştir. Yönetmen Peyton Reed, senarist Erik Sommers, oyuncular ise Paul Rudd ve Michael Pena’dır.

- Scott Lang ve Janet ile yaşanan maceralar konu edilmiştir. Yönetmen Peyton Reed, senarist Erik Sommers, oyuncular ise Paul Rudd ve Michael Pena’dır. Avengers : Endgame (2019) : Thanos duruluyor, Civil War döneminde kopan dostluklar düzeliyor. Dünya kötülerden kurtarılmaya çalışılıyor. Yönetmen Joe Russo, senarist Stephen, oyuncular ise R.D, Mark Ruffalo’dur.

: Thanos duruluyor, Civil War döneminde kopan dostluklar düzeliyor. Dünya kötülerden kurtarılmaya çalışılıyor. Yönetmen Joe Russo, senarist Stephen, oyuncular ise R.D, Mark Ruffalo’dur. Spider – Man: Far From Home (2019) : Peter Parker’da yaşanan değişimler konu edilmiştir. Yönetmen Jon Watts, senarist Erik Sommers, oyuncular ise Tom Holland ve Jake Gyllenhaal’dır.