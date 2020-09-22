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Marvel dizisi WandaVision'un ilk fragmanı yayınlandı

Marvel dünyasının yeni dizisi Vanda Vision'un ilk fragmanı yayınlandı. Uzun süredir beklenen Vanda Vision dizisinin ilk fragmanı Marvel hayranlarını fazlasıyla heyecanlandırdı.

22 Eylül 2020 Salı 17:19
Marvel dizisi WandaVision'un ilk fragmanı yayınlandı
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Marvel evreninde geçecek olan Vanda Vision dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Daha önce Vanda Vision dizisinin Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelendiği iddia edilmişti. Ancak dizinin ilk fragmanının yayınlanmasının ardından Vanda Vision’un bu yıl içerisinde ekranlarda olacağı kesinlik kazanmış oldu.

Vanda Vision dizisinin ilk fragmanının yayınlanması izleyicileri fazlasıyla heyecanlandırdı. Disney+’ta yayınlanacak olan Vanda Vision bu yıl içerisinde izleyicilerin beğenisine sunulacak. Vanda Vision’un ilk fragmanı 2020 yılı Emmy Ödülleri sırasında yayınlandı.

Vanda Vision’un Konusu

Vanda Vision dizisinde Scarlet Witch ve Vision karakterlerine yer verilecek ve dizide Thor serisindeki Darcy karakteri de yer alacak. Ayrıca Ant-Man and the Waps’te rol alan Ajan Jimmy Woo karakteriyle Randall Park da dizide yer alacak.

Vanda Vision Oyuncu Kadrosu

- Elizabeth Olsen 

- Paul Bettany 

- Kat Dennings 


- Kathryn Hahn

- Randall Park 

- Teyonah Parris 

- Shane Berengue 

- Shaun MacLean

- Vinny Costa

- Alexandra McGuire

Vanda Vision Fragman



Son Güncelleme: 22.09.2020 17:19
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Anahtar Kelimeler:
Vanda VisionMarvel
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