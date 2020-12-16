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Marvel 2021 yılında vizyonda olacak filmlerin listesi yayınlandı

Marvel tutkunlarına sevindirici haber geldi! Marvel'in 2021 yılında vizyona sokacağı filmler hayranları tarafından merak konusu oldu! Marvel'in 2021 yılında perde de yer vereceği filmlerin listesini yayınladıktan sonra hangi filmlerin vizyonda olacağı en çok araştırılan konular arasında yerini aldı.

16 Aralık 2020 Çarşamba 18:23
Marvel 2021 yılında vizyonda olacak filmlerin listesi yayınlandı
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Marvel hayranlarına müjdeli haber geldi! Oldukça fazla hayran kitlesine sahip olan Marvel, 2021 yılında gösterime girecek olan filmlerini açıkladı. Haberi alan hayranlar ise hangi filmlerin vizyona gireceğini merak etmeye başladı. Oluşturmuş olduğu sinematik evrenle sinemaseverlerin dikkatini üzerine çeken Marvel, 2021 yılında vizyona girecek olan filmlerin listesini yayınladı.

Venom 2

Venom, 2018 yılında Zehirli Öfke adıyla yayınlandı ve oldukça fazla ilgi gördü. Filmin sahip olduğu puan bunu doğrular niteliktedir. Bu başarıdaki en büyük pay sahibi Tom Hardy olmaktadır. Filmin devamının çekilmesini isteyen seyirciler 2021 yılında isteklerine kavuşacaklar. Venom filminin devam serisi 2021 senesinde yayınlanacak olan Marvel filmlerinin ilk sırasında yer almaktadır.

 Örümcek Adam 3

Manevi babası olan Tony Stark’ın ölümü sonrasında duygusal bir boşlukta olan Peter Parker, dünyayı kurtarmak için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Senaryosunu Stan Lee’nin yaratmış olduğu romanlarda bulunan kötü karakterlerin herhangi birisi olması düşünülen film, Marvel’in en beğenilen serilerinden birisidir.

Thor – Love and Thunder

Asgard’ın hükümdarı Thor’un mücadeleleri 4. Filmle kaldığı yerden devam edecek gibi duruyor. Başrol koltuğunda Taiki Waititi’nin olması düşünülen filmin konusu hakkında henüz net bir bilgi bulunmamaktadır.

Galaksinin Koruyucuları 3

Evrenin gelmiş geçmiş en absürt karakterlerinden oluşan Galaksilerin Koruyucuları ekibi, evreni tehdit eden kötülüklere karşı komik ve heyecanlı hikayeleri ile 2021 yılında kaldığı yerden devam edecek.

Karınca Adam 3

Atomik boyutlara kadar küçülebilme yeteneğine sahip olan Karınca Adam, macerasına kaldığı yerden devam edecek. Komik ve macera dolu hikayelerde yer alan Karınca Adam, en son Yenilmezler ekibinde yer almıştı. 2021 yılında Marvel’in vizyona sokacağı filmler arasında yerini almıştır.

Blade

Bu karakterimizi az kişi biliyor olsa da Marvel karakterlerinin arasında yer almaktadır. Wesley Snipes’in zamanında canlandırdığı ve oldukça popüler olan Blade filmi, yarı vampir yarı insan olan ve gündüzleri yürüyen bir vampirin insandan olma çocuğudur. Gece olduğu zaman vampirleri avlayan, vampirlerin bir numaralı düşmanı olan Blade, 2021 yılında vizyona girecek olan Marvel filmleri arasında yerini aldı.

Fantastik Dörtlü

Stan Lee için önemli bir yere sahip olan Fantastik Dörtlü, 2021 yılında perde de olacak filmler arasında. Thing, Susan Storm, Human Torch ve Mister Fantastic’in 2021 yılında gösterime girecek olan filmde Dr. Doom’a karşı mücadele edecek gibi duruyor.

Dr. Doom

Marvel evreninde bulunan en büyük kötülerden birisi olan Dr. Doom, 2021 yılında vizyonda olacak olan filmler arasında bulunmaktadır. Daha öncelerinde Fox’un çıkarmış olduğu filmde yer alan Dr. Doom, kötü eleştirilere maruz kalmıştı. Bu olay sonrasında Marvel, Fantastik Dörtlü’nün haklarını geri alacak mı almayacak mı diye düşünürken böyle bir durumun imkânsız olduğu açıklaması yapıldı. Bütün eleştirilere rağmen filmin ne kadar iyi olacağı merak konusu oldu. Filmin yönetmenliğini Noah Hawley üstlenecek.

Deadpool 3

Marvel karakterleri arasında bulunan Deadpool’un en büyük özelliklerinden birisi de okurlarla konuşmasıydı. Sinema uyarlamasına da bu özellik eklendiği zaman ortaya eğlenceli bir film çıkmıştı. Bu başarının en büyük sahibi ise Ryan Reynolds ve filmin yönetmeni olan Tim Miller’dir. Filmin ilk ve ikinci bölümünde izleyicilerin beğenisini kazanan film, büyük ısrarlar sonrasında 2021 yılında çıkacak olan filmler arasında yerini aldı.



Son Güncelleme: 16.12.2020 18:23
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Marvel2021Film
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