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Martin Scorsese'nin yeni filminden ilk kare

Apple, Martin Scorsese'nin heyecanla beklenen Western filmi "Killers of the Flower Moon'dan ilk fotoğrafı paylaştı. Leonardo Dicaprio'nun filmdeki farklı hali dikkat çekti.

11 Mayıs 2021 Salı 17:47
Martin Scorsese'nin yeni filminden ilk kare
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Paylaşılan fotoğrafta Lily Gladstone ile bir masada oturan DiCaprio, oynadığı rol için her kılığa girmekten kaçınmadığını tekrar göstermiş oldu. 46 yaşındaki oyuncu, Enest Burkhart rolünde çok farklı bir görünümle karşımıza çıktı.

Çekimler 19 Nisan'da başladı

Oscar ödüllü Eric Roth'un Scorsese ile birlikte senaryosunu kaleme aldığı film, 1920’lerde Oklahoma yerlilerinin topraklarında petrol keşfedildikten sonra katledilmeleri konu ediniyor.

Filmin kadrosunda Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro'nun yanı sıra; Lily Gladstone, Jesse Plemons, Cara Jade Myers, Janae Collins, Jillian Dion, William Belleau, Jason Isbell, Louis Cancelmi, Scott Shepherd, Sturgill Simpson gibi ünlü isimler yer alıyor.

Korona virüs sebebiyle ertelenmişti

Scorsese, korona virüs sebebiyle bir seneden uzun bir süredir filmin çekimlerini erteliyordu fakat yönetmen, 19 Nisan’da çekimlere başladı. Kendisinin ve Eric Roth’un senaryosuna dayanarak yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği filmle ilgili geçen ay bir açıklamada bulundu. Scorsese filminin yapımına nihayet başlamaktan heyecan duyduğunu belirtti:

“Bu hikayeyi olayların meydana geldiği yerde anlatabilmek inanılmaz derecede önemli; zamanın ve insanların doğru bir şekilde tasvir etmemiz son derece kritik.”

Filmin, Apple’ın sağladığı fon ile beraber Paramount tarafından sinemalarda yayınlanması hedefleniyor.


Son Güncelleme: 11.05.2021 17:47
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Anahtar Kelimeler:
MartinScorseseFilmDicaprio
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