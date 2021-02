Mart ayında Netflix'te neler yayınlanacak?

Dünyanın en geniş kapsamlı ve en çok abonesine sahip olan film ve dizi platformu Netflix, içerisinde barındırdığı içeriklerle büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Her ay abonelerine sunduğu yeni içeriklerle dikkatleri üzerine çeken Netflix, Mart ayında da birbirinden güzel içerikler yayınlayacak. İzleyiciler Mart ayında Netflix’e nelerin geleceğini merak ediyor.

Biggie: I got a Story To Tell

1 Mart tarihinde Netflix üzerinden yayına girecek olan Biggie: I got a Story To Tell, The Notorious B.I.G. takma adını kullanan rapçi Christopher Georger Latore Wallace’in ailesi ve yakın arkadaşlarının verdiği röportajlardan oluşmaktadır.

Moxie

3 Mart tarihinde yayına girecek olan Moxie, lisede okuyan ve etrafındaki cinsiyetçi ve saygısız erkeklere karşı feminist bir hareket başlatan genç bir kızı anlatmaktadır.

The One

Kağıttan Hayatlar

12 Mart tarihinde yayınlanacak olan The One, 123 farklı evrende yolculuk yapıp benlik mücadelesi veren Gabriel Yulaw isimli bir genci konu ediniyor.

12 Mart’ta Netflix’te yayınlanacak olan ve Çağatay Ulusoy’un başrollerinde bulunduğu Kağıttan Hayatlar filmi, herkes tarafından terk edilen bir çocuk olan Mehmet ile onun hayatına giren küçük çocuk Ali’nin hikayesini anlatmaktadır.

Waffles ve Mochi

16 Mart tarihinde yayına girecek.

Formula 1: Drive to Survive

19 Mart’ta yayına girecek.

Who Killed Sara?

24 Mart tarihinde yayına girecek.