Maria ve Mustafa dizisinin erken final kararının sebepleri

ATV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Jessica Mayıs ve Hilmi Cem İntepe’nin rol aldığı Maria ve Mustafa dizisinin final yapma haberi dizinin severlerini üzdü. Diziyi takip eden kişiler ise Maria ve Mustafa dizisinin neden erken final yaptığı sorusunun cevabını merak ediyor.
Dizinin önümüzdeki iki bölümde de reyting oranlarının düşük seyretmesi halinde biteceği planlanırken eğer oranlar düzelirse dizinin devam etme ihtimali de bulunuyor. Dizinin erken finalinin sebepleri olarak diziyle aynı gün olan dizilerin yanı sıra dizide bulunan oyuncuların çok usta isimler olmaması ve dizinin konusunun da çok ilgi çekmemesi de yer alıyor.
Son Güncelleme: 14.10.2020 16:29