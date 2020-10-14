Maria ve Mustafa dizisinin erken final kararının sebepleri

ATV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Jessica Mayıs ve Hilmi Cem İntepe’nin rol aldığı Maria ve Mustafa dizisinin final yapma haberi dizinin severlerini üzdü. Diziyi takip eden kişiler ise Maria ve Mustafa dizisinin neden erken final yaptığı sorusunun cevabını merak ediyor.

Dizinin erken finalinin arkasında yatan sebebin düşük reytingler olduğu bilgisine ulaşıldı. Aynı günde diğer kanallarda yer alan diziler sebebiyle Maria ve Mustafa dizisi yeterince reytinge ulaşamıyor. Reytingi yüksek dizilerin arasında ayakta duramayan dizinin bu sebeple de final yapacak olması tahmin ediliyor.

Dizinin önümüzdeki iki bölümde de reyting oranlarının düşük seyretmesi halinde biteceği planlanırken eğer oranlar düzelirse dizinin devam etme ihtimali de bulunuyor. Dizinin erken finalinin sebepleri olarak diziyle aynı gün olan dizilerin yanı sıra dizide bulunan oyuncuların çok usta isimler olmaması ve dizinin konusunun da çok ilgi çekmemesi de yer alıyor.