Maria ile Mustafa reyting sonuçları ne zaman açıklanır? Dizi izleyiciler tarafından sevilir mi?

Yeni sezona bomba gibi girmeyi hedefleyen ATV’de 6 Eylül 2020 günü Maria ile Mustafa adlı dizi başlayacak. Yeni dizi ile izleyicileri ekran başına kilitlemeyi hedefleyen ATV, reytinglerde de diziden oldukça büyük bir başarı bekliyor.

Maria ile Mustafa reyting sonuçları nasıl?

NTC Medya tarafından hazırlanan Maria ile Mustafa adlı dizinin yönetmenliğini Faruk Teber yapacak. Büyük beklentiler ile hazırlanan dizinin 6 Eylül akşamı izleyici ile buluşması bekleniyor. Jessica May ve Hilmicem İntepe’nin başrollerini paylaştığı dizinin reyting sonuçlarında ilk sıraları hedeflediği söylenmektedir. Dizinin reyting sonuçları, yayınlandığı tarihten bir gün sonra açıklanacaktır.

Maria ile Mustafa dizisi izlendi mi, tutuldu mu?

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmasına çok az bir süre kalan Maria ile Mustafa dizisinin izleyici tarafından oldukça beğenilmesi umuluyor. Dizi ekibi, izleyicilerin seveceği bir atmosferde diziyi çekiyor. Dizinin çekimleri Ürgüp, Göreme’de yapılıyor. Birçok dizinin çekildiği bölgede yapılmış dizilerin çoğu izleyicilerden tam not almış yapımlar. Bu nedenle Ürgüp atmosferini izleyicinin seveceğini söylemek mümkün.