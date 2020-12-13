Maria ile Mustafa Nesrin kimdir? İpek Tenolcay hakkında bilgiler

Maria ve Mustafa Nesrin Kim? (İpek Tenolcay)
ATV ekranlarında karışımıza çıkan ve sevilerek takip edilen dizi Maria İle Mustafa dizisinin kadrosuna biri daha eklendi. Dizide seyircilerin karşısına Nesrin olarak çıkan karakter merak konusu oldu.
Maria ile Mustafa - Nesrin Karakteri
Dizi kadrosunda yer alacağı geçen günlerde duyulan Nesrin karakterini canlandıracak isim İpek Tenolcay’ dır. Son projesi Erkenci Kuş olmuştur. Tenolcay, 12 Temmuz 1970 İstanbul doğumludur. 1,73 boyunda olan güzel oyuncu oyunculuk haricinde mankenlik de yapmıştır. Program sunuculuğu da yapmış olan oyuncu 1996’ dan bu yana kariyerine dizi oyunculuğu ile devam etmektedir. İleri seviye İngilizce konuşabilen oyuncunun ismi Yağmur olan bir de kızı var.
İpek Tenolcay’ ın Yer Aldığı Diziler
2018 – Erkenci Kuş
2018 – Yaşamayanlar
2015 – Bana Baba Dedi
2014 – Zeytin Tepesi
2013 – Gönül Hırsızı
2012 – Esir Sultan
2012 – Umutsuz Ev Kadınları
2011 – Kurtlar Vadisi Pusu
2011 – Mavi Kelebekler
2009 – Cam Kırıkları
2008 – Yaban Gülü
2007 – Ayrılık
2006 – Ankara Cinayeti
2006 – Sev Kardeşim
2005 – Kayıt Dışı
2005 – Üç Kadın
2004 – Kimsesiz Zaman Tasvirleri
2003 – Kurtlar Vadisi
2002 – Kumsaldaki İzler
2002 – Abdülhamit Düşerken
2001 – Yeşil Işık
2000 – Baykuşların Saltanatı
1998 – Örümcek
1996 – Hemşerim
1996 – Şehnaz Tango
İpek Tenolcay’ın Resmi İnstagram Hesabı
Tenolcay, instagram hesabını aktif olarak kullanan ünlülerimizdendir. Hesabını 67,3 bini aşkın kişi takip ediyor ve 1.365 gönderiye sahiptir. Kullanıcı ismi : @ıpektenolcay