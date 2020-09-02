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Maria İle Mustafa Müjdat karakterini kim canlandıracak? Bulut Genç kimdir?

ATV ekranlarında başlayacak olan Maria ile Mustafa dizisinin kadrosunda Bulut Genç de yer alacak. Dizi ekibi tarafından açıklanan Genç, dizide Müjdat karakterine hayat verecek.

02 Eylül 2020 Çarşamba 17:57
Maria İle Mustafa Müjdat karakterini kim canlandıracak? Bulut Genç kimdir?
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6 Eylül 2020 saat 20:00’da ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Maria ile Mustafa adlı dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Ürgüp’te çekilen yeni dizinin başrollerinde Hilmicem İntepe ve Jessica May bulunurken, dizinin kadrosunda yer alan diğer isimler de gün yüzüne çıkıyor.

Maria ile Mustafa Müjdat kimdir?

Maria ile Mustafa adlı dizide Müjdat karakterine hayat verecek isim Bulut Genç olarak açıklandı. 1996 Mersin doğumlu olan yakışıklı oyuncu, karizması ile birçok genç kız tarafından beğeniliyor. 2015 yılından beri İstanbul’da yaşayan başarılı oyuncu, oyunculuğun hayali olduğunu aktarmaktadır.

Maria ile Mustafa Müjdat (Bulut Genç) Bilgileri


1996 yılında Mersin’de dünyaya gelen Bulut Genç, oyunculuk hayatına atılmak üzere birçok eğitim almıştır. 2012 yılında tiyatroya adım atan Genç, kamera arkasında da görev almıştır. Sektörü kamera arkasından izledikten sonra televizyon dünyasına girmek isteyen yakışıklı oyuncu, Ramo dizisinde boy göstermiştir. Birçok tiyatro oyununda görev alan Genç, Bir Zamanlar Çukurova adlı dizide de oynamıştır.

Bulut Genç dizi ve filmleri

  • Metanio
  • Bir Zamanlar Çukurova
  • Ramo
  • Maria ile Mustafa

Bulut Genç sosyal medya hesapları

Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Bulut Genç, bulunduğu setlerden fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor. Ünlü oyuncunun şuan 13,5 bin takipçisi bulunuyor.

Bulut Genç’in sevgilisi var mı?

Bulut Genç’in sosyal medya hesaplarına bakıldığında sevgilisi olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır.



Son Güncelleme: 02.09.2020 17:57
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Anahtar Kelimeler:
Maria Ile Mustafa MüjdatBulut Genç
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