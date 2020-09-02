Maria İle Mustafa Müjdat karakterini kim canlandıracak? Bulut Genç kimdir?

6 Eylül 2020 saat 20:00’da ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Maria ile Mustafa adlı dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Ürgüp’te çekilen yeni dizinin başrollerinde Hilmicem İntepe ve Jessica May bulunurken, dizinin kadrosunda yer alan diğer isimler de gün yüzüne çıkıyor.
Maria ile Mustafa Müjdat kimdir?
Maria ile Mustafa adlı dizide Müjdat karakterine hayat verecek isim Bulut Genç olarak açıklandı. 1996 Mersin doğumlu olan yakışıklı oyuncu, karizması ile birçok genç kız tarafından beğeniliyor. 2015 yılından beri İstanbul’da yaşayan başarılı oyuncu, oyunculuğun hayali olduğunu aktarmaktadır.
Maria ile Mustafa Müjdat (Bulut Genç) Bilgileri
Bulut Genç dizi ve filmleri
- Metanio
- Bir Zamanlar Çukurova
- Ramo
- Maria ile Mustafa
Bulut Genç sosyal medya hesapları
Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Bulut Genç, bulunduğu setlerden fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor. Ünlü oyuncunun şuan 13,5 bin takipçisi bulunuyor.
Bulut Genç’in sevgilisi var mı?
Bulut Genç’in sosyal medya hesaplarına bakıldığında sevgilisi olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır.