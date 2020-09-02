Maria İle Mustafa İclal Kimdir? Özlem Ulukan Kim?

Maria ile Mustafa adlı 2020- 2021 izleyicilerin Pazar gününü kahkahaya boğacak. Eylül ayının 6’ıncı günü ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Maria rolünde ise performansı izleyicisi tarafından merakla beklenen ünlü oyuncu Özlem Ulukan’ ı izleyeceğiz. Özlem Ulukan Maria ile Mustafa dizisinde Şahin Candemir’ in eşi olan İclal karakteri ile ekranlara gelecek. İclal ve Şahin zıt karakterlere sahiptirler. Şahin onu ilgilendirmeyen hiçbir şeye karışmaz İclal ise öyle mi, araya nifak sokacak her işe karışacak ve tüm dengeleri bozacaktır. Kızı Zeyno’nun hayatı için kötü kararlar almaktan da çekinmeyecek. İclal karakteri karşımıza abartılı giyinen, kunaz ve oldukça zeki bir karakter olarak çıkacak.

İclal Karakterini Canlandıran Özlem Ulukan:

No: 309 adlı 2016 adlı televizyon dizisiyle ünlenen oyuncu 17 Aralık 1985 yılında gözlerini dünyaya açmıştır. Kendisi Hacette Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünde okumaktayken oyunculuk yeteneklerini geliştirmek için aktris eğitimi almak amaçlı İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yaptı ve diplomasın İstanbul Üniversitesinden aldı. Aynı dönemde Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio’da kendine yer bulup müzikal oyunculuğu, sahne ve kamera karşısında oyunculuk sergilemek üzerine eğitim aldı. Uçurtmanın Kuyruğu oyununda asistanlık yaptı. Tiyatronun 2011 – 2013 sezonunda EKİP tiyatrosunun kadrosuna katılan oyuncu: Arap Gecesi ve Kara Sohbet adlı oyunlarda rol aldı. Kendisi ayrıyeten Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tiyatro Bölümünde yüksek lisans yaptı. Güzel oyuncunun rol aldığı diziler ise: Senden Başka(2007), Son Tercih(2007), Yer Gök Aşk(2010-2011), Leyla ile Mecnun(2012) ve No: 309 (2016) adlı dizilerdir.