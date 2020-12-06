Maria ile Mustafa Görkem kimdir? Gerçek adı nedir? Ceyhun Mengiroğlu hakkında bilgiler

ATV ekranlarının yeni sezonda ekranlara gelen dizisi Maria ve Mustafa son bölümüyle beğenileri topladı. Ürgüp, Göreme ve Kapadokya’da çekilen dizinin başrollerinde Hilmicem İntepe ile Jesica Mayıs yer alıyor.

Pazar akşamları izleyiciyle buluşan diziye son olarak yakışıklı oyuncu Ceyhun Mengiroğlu katıldı. Yakışıklı oyuncu dizide Görkem karakterine hayat verecek. Dizinin yeni bölüm fragmanında yer alan Ceyhun fragmanı dikkatleri üzerine çekti.

Ceyhun Mengiroğlu kimdir?

Ceyhun Mengiroğlu diziye katılmasına ilişkin çok mutlu olduğunu ve Görkem karakterinin Candemirler’e zor anlar yaşatacağını söyledi.

1986 yılında dünyaya gelen Ceyhun Mengiroğlu 2011 yılında modelliğe başlamış ve yurt dışında önemli defilelerde yer almıştır. Yakışıklı oyuncu Turizm Otelcilik üzerine üniversite eğitimi almış ve bir dönem otel işletmiştir.

Son olarak adı Hazal Filiz Küçükköse ile aşk iddialarına karışan Mengiroğlu ilk kez Maria ve Mustafa dizisiyle kamera karşısına geçecek.