İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal medyada gündem oldu
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal...
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4 kişi öldü, en az 20 kişi kayboldu
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4...
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler nedir? Bu yiyeceklerden uzak durun!
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler...
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu haberini duyunca sevinç gözyaşı döktü
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu...

Maria ile Mustafa Gonca kimdir? Tuğba Tutuğ kimdir, nereli yaşı kaç?

14:01 sularında basına yansıyan Maria ile Mustafa Gonca kimdir? Tuğba Tutuğ kimdir, nereli yaşı kaç? haberine ilişkin yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Ekim 8 2020 tarihli haberimizi okuyarak sıcak gelişmelerden anlık olarak haberdar olabilirsiniz.

08 Ekim 2020 Perşembe 14:01
Maria ile Mustafa Gonca kimdir? Tuğba Tutuğ kimdir, nereli yaşı kaç?
Takip Et:

ATV ekranlarında yeni sezon ile başlamasına kesin gözü ile bakılan ve oyuncu kadrosu belirginleşmeye devam eden Maria ile Mustafa dizisinin oyuncu kadrosuna bir yeni isim daha katıldı. Adını Sen Koy dizisinde gösterdiği performans ile adından sıkça söz ettirmeye başlayan Tuğba Tutuğ Maria ile Mustafa dizisi oyuncuları arasında yerini aldı.

Tuğba Tutuğ kimdir?


1993 yılında dünyaya gelen 27 yaşında ki güzel oyuncu Tuğba Tutuğ, dikkat çekici tarzı ve güzelliği ile son zamanlarda aranan oyuncular arasında yerini almıştır. İstanbul’da yaşayan Tutuğ ilk olarak Hayatımın Aşkı dizisi ile izleyici karşısına çıkmış ve büyük beğeni toplamıştı. Hayatımın Aşkı dizisinde amatör bir oyuncu olsa da gelen teklifleri değerlendirerek oyuncu olmaya karar veren Tutuğ Haliç Üniversitesinde Tiyatro eğitimi alarak profesyonel olarak sektöre giriş yapmıştır. Adını Sen Koy dizisine 2. Sezonda dahil olan Tutuğ performansı beğenilse de dizide uzun süre kalamadı. Maria ile Mustafa dizisine başrol teklif edilmesi sonrasında ise ekranlarda daha fazla göreceğimiz bir oyuncu olacağını kanıtlayan Tuğba Tutuğ Gonca karakteri ile gönülleri feth edeceğe benziyor.

Maria ile Mustafa dizisi Gonca kimdir?

Gonca 20’li yaşlarının sonuna gelmesine rağmen evlenmemiş, Ürgüp’te doğmuş ve Nevşehir’den dışarı çıkmamış güzeller güzeli bir kızdır. Göreme yöresinde pek çok erkeğin hayallerini süsleyen Gonca köyün sessiz ama yakışıklı genci Mustafa’dan başkasını istememektedir.

Zamanla konuşmaya başlayan ikiliden Gonca Mustafa’nın Maria’ya deliler gibi aşık olduğunu öğrenince sevdiğine kavuşabilmek için her şey yapacaktır.




Son Güncelleme: 08.10.2020 14:01
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Sürmeli'nin durumu hakkında açıklama yapıldı
Ali Sürmeli'nin durumu hakkında açıklama yapıldı
Yeni dizi Kırmızı Oda’daki Naz-Sibel-Ceyda üçlüsü izleyenleri büyüledi!
Yeni dizi Kırmızı Oda’daki Naz-Sibel-Ceyda üçlüsü izleyenleri büyüledi!
Kırmızı Oda dizisi Alya'nın anne ve babası kimdir?
Kırmızı Oda dizisi Alya'nın anne ve babası kimdir?
İbo Show ekranlara dönüyor! Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu
İbo Show ekranlara dönüyor! Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu
57. Altın Portakal Film Festivali’nin ilk filmi seyirciyle buluştu!
57. Altın Portakal Film Festivali’nin ilk filmi seyirciyle buluştu!
Masterchef’te Duygu yarışmaya kendi isteğiyle veda etti!
Masterchef’te Duygu yarışmaya kendi isteğiyle veda etti!

Popüler Haberler

Whatsapp fotoğraf gönderemiyorum bellek yetersiz nasıl çözülür?
Maria ile Mustafa Gonca kimdir? Tuğba Tutuğ kimdir, nereli yaşı kaç?
Güz Masalı bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Menajerimi Ara dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Menajerimi Ara dizisi tutar mı?
Ziraat Bankası müşteri hizmetlerinden kredi başvurusu nasıl yapılır? 2020
Yağlı ciltler için fondöten seçimi nasıl olmalıdır? Yağlı ciltlerde fondöten kullanımı önerileri
Sadakatsiz Serap Şenlik kimdir? Olcay Yusufoğlu hakkında bilgiler
PTT kargo cumartesi çalışır mı? 2020 Ptt kargo cumartesi çalışma saatleri
Sadakatsizı dizisi izlendi mi? Beğenildi mi? Kanal D yeni dizisi Sadakatsizı'nın reyting oranları
Tebliğ Tebellüğ belgesi ne işe yarar, nasıl alınır?
Diriliş Osman dizisi nerede çekiliyor?
Masterchef Ümmet Taşkın kimdir? Milli Takım Aşçısı Ümmet Taşkın hakkında bilgiler
6 Ekim Pazar Reyting sonuçları Fox Ana Haber Hafta Sonu, Çok Güzel Hareketler 2, O Ses Türkiye reytinglerde kaçıncı sırada yer aldı?
Kobi ve işletmelere Ziraat Bankasından enflasyon endeksli KGF teminatlı kredi kampanyası
Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri kimlerden oluşuyor? Kaç kişi, maaşları ne kadar
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 8 Ekim 2020 Perşembe E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Çocuk parası ne kadar? 2020 Çoçuk parası için nereye başvurulur?
Show TV Asuman'la Sevgili Dünürüm başvuru yapma şartları ve iletişim numaraları
2020 NEF burs başvuru işlemleri nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?
KYK borçları silinir mi? KYK borçları hakkında son açıklamalar neler?
Android telefonu rootlamak nedir? İşlem nasıl yapılır, zararlımıdır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.