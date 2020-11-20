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Maria ile Mustafa Gonca kimdir? Gerçek adı ne? Tuğba Tutuğ oynadığı diziler

Maria ile Mustafa Gonca kimdir? Gerçek adı ne? Tuğba Tutuğ oynadığı diziler haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 20 Kasım 2020 Cuma günü de gündemde! Siz de Maria ile Mustafa Gonca kimdir? Gerçek adı ne? Tuğba Tutuğ oynadığı diziler haberi için 20 Kasım 2020 Cuma tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

20 Kasım 2020 Cuma 08:51
Maria ile Mustafa Gonca kimdir? Gerçek adı ne? Tuğba Tutuğ oynadığı diziler
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ATV ekranlarında yeni sezon ile başlamasına kesin gözü ile bakılan ve oyuncu kadrosu belirginleşmeye devam eden Maria ile Mustafa dizisinin oyuncu kadrosuna bir yeni isim daha katıldı. Adını Sen Koy dizisinde gösterdiği performans ile adından sıkça söz ettirmeye başlayan Tuğba Tutuğ Maria ile Mustafa dizisi oyuncuları arasında yerini aldı.

Tuğba Tutuğ kimdir?


1993 yılında dünyaya gelen 27 yaşında ki güzel oyuncu Tuğba Tutuğ, dikkat çekici tarzı ve güzelliği ile son zamanlarda aranan oyuncular arasında yerini almıştır. İstanbul’da yaşayan Tutuğ ilk olarak Hayatımın Aşkı dizisi ile izleyici karşısına çıkmış ve büyük beğeni toplamıştı. Hayatımın Aşkı dizisinde amatör bir oyuncu olsa da gelen teklifleri değerlendirerek oyuncu olmaya karar veren Tutuğ Haliç Üniversitesinde Tiyatro eğitimi alarak profesyonel olarak sektöre giriş yapmıştır. Adını Sen Koy dizisine 2. Sezonda dahil olan Tutuğ performansı beğenilse de dizide uzun süre kalamadı. Maria ile Mustafa dizisine başrol teklif edilmesi sonrasında ise ekranlarda daha fazla göreceğimiz bir oyuncu olacağını kanıtlayan Tuğba Tutuğ Gonca karakteri ile gönülleri feth edeceğe benziyor.

Maria ile Mustafa dizisi Gonca kimdir?

Gonca 20’li yaşlarının sonuna gelmesine rağmen evlenmemiş, Ürgüp’te doğmuş ve Nevşehir’den dışarı çıkmamış güzeller güzeli bir kızdır. Göreme yöresinde pek çok erkeğin hayallerini süsleyen Gonca köyün sessiz ama yakışıklı genci Mustafa’dan başkasını istememektedir.

Zamanla konuşmaya başlayan ikiliden Gonca Mustafa’nın Maria’ya deliler gibi aşık olduğunu öğrenince sevdiğine kavuşabilmek için her şey yapacaktır.




Son Güncelleme: 20.11.2020 08:51
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