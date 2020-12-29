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Maria ile Mustafa final mi yapıyor? ATV Maria ile Mustafa bitiyor mu, final mi yapacak?

Haber bültenimizde yer verdiğimiz ve kısa bir süre zarfında dikkatleri üzerine toplayan Maria ile Mustafa final mi yapıyor? ATV Maria ile Mustafa bitiyor mu, final mi yapacak? haberine dair en yeni gelişmeler 29 Aralık 2020 Salı günü yayınlanmış haberimizde yer alıyor.

29 Aralık 2020 Salı 19:06
Maria ile Mustafa final mi yapıyor? ATV Maria ile Mustafa bitiyor mu, final mi yapacak?
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Yeni sezonda ATV ekranlarına gelen Maria ile Mustafa adlı dizi erken finale gidiyor. Dizinin erken finale gitme nedeni ise beklenen reytinglerin altında kalan düşük izlenme.

 

 

NTC Medya tarafından yapımcılığı yapılan dizide başrolleri; Hilmi Cem İntepe, Jessica Mayıs paylaşıyordu. Onlara eşlik eden diğer oyuncular ise; Tamer Levent, Ezgi Çelik, Hülya Gülşen ve Haki Biçici’ydi.

 

Maria ile Mustafa Neden Erken Final Yapıyor?

Dizi maalesef istenilen reytingleri alamadı. Şuana kadar 15 adet bölümü yayınlanan dizi, yayın hayatı boyunca düşük reytinglerle devam etti. Bunun üzerine ATV erken finale gitme kararı aldı. Yani dizi 17. bölümde final yapacak ve ekranlara veda edecek.   

        

 

Maria ile Mustafa’nın final bölümü ise 27 Aralık Pazar günü saat 20:00’de ATV ekranlarında yayınlanacak!

 



Son Güncelleme: 29.12.2020 19:06
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