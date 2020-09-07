Maria ile Mustafa dizisinin ilk bölümü yayınlandı

ATV ekranlarının merakla beklenen dizisi Maria ve Mustafa ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizi 16 Eylül akşamı yayınlandı. Dizide Kolombiyalı bir anne ile Kapadokyalı bir babanın kızı Maria Yıldırım yıllar sonra babasının ülkesine gelir.

Maria ve Mustafa

Maria bu dönüşte Mustafa ile tanışır. Maria ve Mustafa’nın hikayesi bu tanışmanın ardından başlamaktadır.

Maria ve Mustafa dizisi ATV ekranların yayınlanmaya başladı. Dizinin başrollerinde Hilmicem İntepe ve Jessica May yer alıyor. Dizide ikiliye Ezgi Çelik, Haki Biçici, Haldun Boysan (vefat etti) Hülya Gülşen isimler eşlik ediyor. Dizinin ilginç konusu ve güçlü kadrosu dikkatleri çekerken izleyiciler ilk bölümü yayınlanan dizi hakkında yorumlarda bulundu.

Dizide Kapadokya’nın tarihi ve doğal güzellikleri ile mistik havası en güzel şekilde işlenirken, sahnelerde bir hayli dikkat çekti. Dizi ilk bölümüyle beklentileri karşıladı. Dizinin reytinglerde de iyi sonuç aldığı açıklandı. Bu noktada dizinin şanslı olduğu görülüyor. Dizi Pazar akşamı yayınladığı için rakipleri arasında çok dizi yer almıyor. Bu nedenle dizinin reytinglerde üst sıralarda yer alması sürpriz değil. Dizinin en büyük rakibi MasterChef olarak görülüyor.