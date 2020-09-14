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Maria ile Mustafa dizisinin Gonca'sı Tuğba Tutuğ'un hayat hikayesi!

ATV ekranlarının yeni sezon dizisi Maria ile Mustafa dizisinin oyuncu kadrosu bir bir belli olmaya devam ediyor. Tanınan ve sevilen isimlerle dolu olan oyuncu kadrosu sonrasında diziye son katılan isim olan Tuğba Tutuğ merak edilmeye devam ediyor.

14 Eylül 2020 Pazartesi 03:19
Maria ile Mustafa dizisinin Gonca'sı Tuğba Tutuğ'un hayat hikayesi!
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ATV ekranlarında yeni sezon ile başlamasına kesin gözü ile bakılan ve oyuncu kadrosu belirginleşmeye devam eden Maria ile Mustafa dizisinin oyuncu kadrosuna bir yeni isim daha katıldı. Adını Sen Koy dizisinde gösterdiği performans ile adından sıkça söz ettirmeye başlayan Tuğba Tutuğ Maria ile Mustafa dizisi oyuncuları arasında yerini aldı.

Tuğba Tutuğ kimdir?


1993 yılında dünyaya gelen 27 yaşında ki güzel oyuncu Tuğba Tutuğ, dikkat çekici tarzı ve güzelliği ile son zamanlarda aranan oyuncular arasında yerini almıştır. İstanbul’da yaşayan Tutuğ ilk olarak Hayatımın Aşkı dizisi ile izleyici karşısına çıkmış ve büyük beğeni toplamıştı. Hayatımın Aşkı dizisinde amatör bir oyuncu olsa da gelen teklifleri değerlendirerek oyuncu olmaya karar veren Tutuğ Haliç Üniversitesinde Tiyatro eğitimi alarak profesyonel olarak sektöre giriş yapmıştır. Adını Sen Koy dizisine 2. Sezonda dahil olan Tutuğ performansı beğenilse de dizide uzun süre kalamadı. Maria ile Mustafa dizisine başrol teklif edilmesi sonrasında ise ekranlarda daha fazla göreceğimiz bir oyuncu olacağını kanıtlayan Tuğba Tutuğ Gonca karakteri ile gönülleri feth edeceğe benziyor.

Maria ile Mustafa dizisi Gonca kimdir?

Gonca 20’li yaşlarının sonuna gelmesine rağmen evlenmemiş, Ürgüp’te doğmuş ve Nevşehir’den dışarı çıkmamış güzeller güzeli bir kızdır. Göreme yöresinde pek çok erkeğin hayallerini süsleyen Gonca köyün sessiz ama yakışıklı genci Mustafa’dan başkasını istememektedir.

Zamanla konuşmaya başlayan ikiliden Gonca Mustafa’nın Maria’ya deliler gibi aşık olduğunu öğrenince sevdiğine kavuşabilmek için her şey yapacaktır.




Son Güncelleme: 14.09.2020 03:19
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