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Maria ile Mustafa dizisine İpek Tenolcay katıldı! Nesrin karakteri kim?

ATV ' nin sevilen dizisine katılan yeni oyuncu kim? Maria ile Mustafa kadrosuna bir isim daha eklenmiştir. Yeni karakter Nesrin merak edilmektedir. Nesrin karakteriyle karşımıza çıkacak İpek Tenolcay, birçok projede yer almış başarılı bir oyuncudur. Projeleri ve hayatı merak edilmiştir.

10 Aralık 2020 Perşembe 22:24
Maria ile Mustafa dizisine İpek Tenolcay katıldı! Nesrin karakteri kim?
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Maria ve Mustafa Nesrin Kim? (İpek Tenolcay)

ATV ekranlarında karışımıza çıkan ve sevilerek takip edilen dizi Maria İle Mustafa dizisinin kadrosuna biri daha eklendi. Dizide seyircilerin karşısına Nesrin olarak çıkan karakter merak konusu oldu.

Maria ile Mustafa - Nesrin Karakteri

Dizi kadrosunda yer alacağı geçen günlerde duyulan Nesrin karakterini canlandıracak isim İpek Tenolcay’ dır. Son projesi Erkenci Kuş olmuştur. Tenolcay, 12 Temmuz 1970 İstanbul doğumludur. 1,73 boyunda olan güzel oyuncu oyunculuk haricinde mankenlik de yapmıştır. Program sunuculuğu da yapmış olan oyuncu 1996’ dan bu yana kariyerine dizi oyunculuğu ile devam etmektedir. İleri seviye İngilizce konuşabilen oyuncunun ismi Yağmur olan bir de kızı var.

İpek Tenolcay’ ın Yer Aldığı Diziler

2018 – Erkenci Kuş

2018 – Yaşamayanlar

2015 – Bana Baba Dedi

2014 – Zeytin Tepesi

2013 – Gönül Hırsızı

2012 – Esir Sultan

2012 – Umutsuz Ev Kadınları

2011 –  Kurtlar Vadisi Pusu

2011 – Mavi Kelebekler

2009 – Cam Kırıkları

2008 – Yaban Gülü

2007 –  Ayrılık

2007 – Yalan Dünya

2006 –  Ankara Cinayeti

2006 – Sev Kardeşim

2005 – Kayıt Dışı

2005 – Üç Kadın

2004 – Kimsesiz Zaman Tasvirleri

2003 – Kurtlar Vadisi

2002 – Kumsaldaki İzler

2002 – Abdülhamit Düşerken

2001 – Yeşil Işık

2000 – Baykuşların Saltanatı

1998 – Örümcek

1996 – Hemşerim

1996 – Şehnaz Tango

 

 

İpek Tenolcay’ın Resmi İnstagram Hesabı  

Tenolcay, instagram hesabını aktif olarak kullanan ünlülerimizdendir. Hesabını 67,3 bini aşkın kişi takip ediyor ve 1.365 gönderiye sahiptir. Kullanıcı ismi : @ıpektenolcay

 



Son Güncelleme: 10.12.2020 22:24
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Maria Ile MustafaIpek Tenolcay
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