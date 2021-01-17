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Maria ile Mustafa dizisinde Eda karakterine Canan Atalay hayat veriyor

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören Maria ile Mustafa dizisinde Eda karakterine Canan Atalay hayat veriyor haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi ile ilgili güncel bilgileri okumak için 17 Ocak 2021 Pazar tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

17 Ocak 2021 Pazar 19:39
Maria ile Mustafa dizisinde Eda karakterine Canan Atalay hayat veriyor
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Maria ile Mustafa dizisine yeni dahil olan Canan Atalay’ın kim olduğu merak ediliyor. Dizide Canan Atalay Eda karakterine hayat verecek. Dizide Eda, Mustafa’nın eski aşkıdır. Maria’dan önce aşık olduğu kadın olan Eda ile Mustafa’nın aşkı bir kaza sebebi ile yolları ayrılmıştır.

Yıllar önce beraber kaza yapan Mustafa ve Eda kazada yaralanmış ve Eda hastaneye kaldırılmıştır. Galip tarafından Eda’nın öldüğüne inandırılan Mustafa yıllarca Eda’nın acısını çekmiş yıllar sonra Maria’ya aşık olabilmiştir. Diğer taraftan Galip’in de Eda’ya aşık olması işleri karmaşık hale getirmektedir.

Canan Atalay kimdir?

1990 yılında doğan Canan Atalay, Haliç Üniversitesi’nde konservatuvar okumuştur. Martı ve Şarkı, Maral ve Sevmekten Öldü Desinler yapımlarında rol alan Atalay, Maria ve Mustafa dizisinde Eda karakterine can vermektedir.



Son Güncelleme: 17.01.2021 19:39
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Anahtar Kelimeler:
EdaMariavemustafa
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