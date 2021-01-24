İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci partisi yarın geliyor
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci...
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...

Maria ile Mustafa dizisi Nesrin kimdir? İpek Tenolcay rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen Maria ile Mustafa dizisi Nesrin kimdir? İpek Tenolcay rol aldığı yapımlar ve biyografisi hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 24 Ocak 2021 Pazar tarihli haberimize göz aratak Maria ile Mustafa dizisi Nesrin kimdir? İpek Tenolcay rol aldığı yapımlar ve biyografisi hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

24 Ocak 2021 Pazar 20:01
Maria ile Mustafa dizisi Nesrin kimdir? İpek Tenolcay rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Takip Et:

Maria ve Mustafa Nesrin Kim? (İpek Tenolcay)

ATV ekranlarında karışımıza çıkan ve sevilerek takip edilen dizi Maria İle Mustafa dizisinin kadrosuna biri daha eklendi. Dizide seyircilerin karşısına Nesrin olarak çıkan karakter merak konusu oldu.

Maria ile Mustafa - Nesrin Karakteri

Dizi kadrosunda yer alacağı geçen günlerde duyulan Nesrin karakterini canlandıracak isim İpek Tenolcay’ dır. Son projesi Erkenci Kuş olmuştur. Tenolcay, 12 Temmuz 1970 İstanbul doğumludur. 1,73 boyunda olan güzel oyuncu oyunculuk haricinde mankenlik de yapmıştır. Program sunuculuğu da yapmış olan oyuncu 1996’ dan bu yana kariyerine dizi oyunculuğu ile devam etmektedir. İleri seviye İngilizce konuşabilen oyuncunun ismi Yağmur olan bir de kızı var.

İpek Tenolcay’ ın Yer Aldığı Diziler

2018 – Erkenci Kuş

2018 – Yaşamayanlar

2015 – Bana Baba Dedi

2014 – Zeytin Tepesi

2013 – Gönül Hırsızı

2012 – Esir Sultan

2012 – Umutsuz Ev Kadınları

2011 –  Kurtlar Vadisi Pusu

2011 – Mavi Kelebekler

2009 – Cam Kırıkları

2008 – Yaban Gülü

2007 –  Ayrılık

2007 – Yalan Dünya

2006 –  Ankara Cinayeti

2006 – Sev Kardeşim

2005 – Kayıt Dışı

2005 – Üç Kadın

2004 – Kimsesiz Zaman Tasvirleri

2003 – Kurtlar Vadisi

2002 – Kumsaldaki İzler

2002 – Abdülhamit Düşerken

2001 – Yeşil Işık

2000 – Baykuşların Saltanatı

1998 – Örümcek

1996 – Hemşerim

1996 – Şehnaz Tango

 

 

İpek Tenolcay’ın Resmi İnstagram Hesabı  

Tenolcay, instagram hesabını aktif olarak kullanan ünlülerimizdendir. Hesabını 67,3 bini aşkın kişi takip ediyor ve 1.365 gönderiye sahiptir. Kullanıcı ismi : @ıpektenolcay

 



Son Güncelleme: 24.01.2021 20:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ipek TenolcayMaria Ile Mustafa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski Survivor yarışmacısı Sema Aydemir'den Çağrı'ya sert eleştiri!
Eski Survivor yarışmacısı Sema Aydemir'den Çağrı'ya sert eleştiri!
Survivor Meryem sakatlığı ne, neden diskalifiye oldu? Survivor Meryem Survivor'dan neden gitti, geri döner mi?
Survivor Meryem sakatlığı ne, neden diskalifiye oldu? Survivor Meryem Survivor'dan neden gitti, geri döner mi?
Sen Çal Kapımı Serkan neden yok, nerede, dönecek mi?
Sen Çal Kapımı Serkan neden yok, nerede, dönecek mi?
23 Ocak 2021 Cumartesi reyting sonuçları!
23 Ocak 2021 Cumartesi reyting sonuçları!
Akrep dizisinin günü ve saati değiştirildi! Akrep yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Akrep dizisinin günü ve saati değiştirildi! Akrep yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Kim Milyoner Olmak İster neden yok, final mi yaptı? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm tarihi
Kim Milyoner Olmak İster neden yok, final mi yaptı? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm tarihi

Popüler Haberler

Martha Vineyard 21 gün detoksu ile 21 günde 10 kilo
Bugün kimin maçı var? TV 24 Ocak 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri
Kafeler, restoranlar ve lokantalar açılacak mı, ne zaman açılacak?
Evde bakım maaşı yatan iller 25 Ocak 2021 Pazartesi - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Fenerbahçe Mesut Özil tanıtım videoları
Yemin dizisi Kumru kimdir? Elif Özkul kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
KOSGEB’den hibe desteği alabilmek için gerekli şartlar nelerdir? Genç girişimci iş yeri açma hibe kredi başvuruları nasıl yapılır?
EYT çıkarsa kimler emekli olur? 2021
Ev hanımlarına mikro kredi imkanı sağlayan kurumlar ve bankalar hangileri?
Esnek çalışma kimler için geçerli olacak? Hangi kamu kurumları esnek çalışmaya geçecek?
Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi 1. bölüm yeni tanıtım fragmanı yayınlandı!
Siri yardımı ile fotoğraf nasıl çekilir?
Can Borcu dizisi ne zaman başlayacak? Can Yaman yeni dizisini açıkladı!
Konut kredisi hesaplaması nasıl yapılır? Kredi hesaplama detayları
En kaliteli ve en çok tercih edilen antibakteriyel jeller ve fiyatları
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 25 Ocak 2021 Pazartesi
Bugün gram altın ne kadar oldu? 25 Ocak 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Star TV Akrep ve Sol Yanım dizileri hangi günler yayınlanacak?
Ege Denizi ve Marmara Denizi'nde beklenen fırtına ne zaman etkili olacak?
TRT Spor canlı yayın akışı 25 Ocak 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
TV8 canlı yayın akışı 25 Ocak 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.