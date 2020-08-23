Maria ile Mustafa dizisi nerede çekiliyor?

ATV’de yeni sezonda ekran serüvenine başlamaya hazırlanan Maria ile Mustafa dizisinin çekimleri başladı. İlk fragmanı yayınlanan dizinin başrollerinde Yeni Gelin dizisinden tanınan Jessica May ve ünlü oyuncu Hilmi Cem İntepe yer alıyor. Dizi, tarihi dokusuyla kendine hayran bırakan Nevşehir ilinin Ürgüp ve Göreme ilçelerinde çekiliyor.

Maria ile Mustafa nerede çekiliyor?

Jessica May ve Hilmi Cem İntepe’nin başrollerini paylaştığı dizinin çekimleri ülkemizin turistik alanlarından olan Nevşehir Ürgüp-Göreme de yapılıyor. Daha önce birçok diziye ev sahipliği yapan Ürgüp ilçesinde yer alan bir at çiftliğinde dizi çekimlerine başlandı. Dizi yalnızca tek bir ilçede kurulan sette gerçekleştirilmiyor. Ürgüp’ün farklı turistik alanlarında, peri bacalarında ve Uçhisar Kalesi’nde çekimler yapılacak.

İşte diziden ilk fragman: