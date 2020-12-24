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Maria ile Mustafa dizisi neden final yapıyor? ATV Maria ile Mustafa dizisinden üzen haber

Maria ile Mustafa dizisi neden final yapıyor? ATV Maria ile Mustafa dizisinden üzen haber ile ilgili yeni ayrıntılar 24 Aralık 2020 Perşembe tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 24 Aralık 2020 gününe ait Maria ile Mustafa dizisi neden final yapıyor? ATV Maria ile Mustafa dizisinden üzen haber hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

24 Aralık 2020 Perşembe 19:06
Maria ile Mustafa dizisi neden final yapıyor? ATV Maria ile Mustafa dizisinden üzen haber
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Yeni sezonda ATV ekranlarına gelen Maria ile Mustafa adlı dizi erken finale gidiyor. Dizinin erken finale gitme nedeni ise beklenen reytinglerin altında kalan düşük izlenme.

 

 

NTC Medya tarafından yapımcılığı yapılan dizide başrolleri; Hilmi Cem İntepe, Jessica Mayıs paylaşıyordu. Onlara eşlik eden diğer oyuncular ise; Tamer Levent, Ezgi Çelik, Hülya Gülşen ve Haki Biçici’ydi.

 

Maria ile Mustafa Neden Erken Final Yapıyor?

Dizi maalesef istenilen reytingleri alamadı. Şuana kadar 15 adet bölümü yayınlanan dizi, yayın hayatı boyunca düşük reytinglerle devam etti. Bunun üzerine ATV erken finale gitme kararı aldı. Yani dizi 17. bölümde final yapacak ve ekranlara veda edecek.   

        

 

Maria ile Mustafa’nın final bölümü ise 27 Aralık Pazar günü saat 20:00’de ATV ekranlarında yayınlanacak!

 



Son Güncelleme: 24.12.2020 19:06
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