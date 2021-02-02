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Maria ile Mustafa dizisi neden erken final Yapıyor? Final tarihi ne zaman?

Gündemi bir süredir meşgul eden Maria ile Mustafa dizisi neden erken final Yapıyor? Final tarihi ne zaman? haberine dair en merak ettiğiniz kritik gelişmeler 02.02.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, ayrıntıları kaçırmayın!

02 Şubat 2021 Salı 22:40
Maria ile Mustafa dizisi neden erken final Yapıyor? Final tarihi ne zaman?
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Yeni sezonda ATV ekranlarına gelen Maria ile Mustafa adlı dizi erken finale gidiyor. Dizinin erken finale gitme nedeni ise beklenen reytinglerin altında kalan düşük izlenme.

 

 

NTC Medya tarafından yapımcılığı yapılan dizide başrolleri; Hilmi Cem İntepe, Jessica Mayıs paylaşıyordu. Onlara eşlik eden diğer oyuncular ise; Tamer Levent, Ezgi Çelik, Hülya Gülşen ve Haki Biçici’ydi.

 

Maria ile Mustafa Neden Erken Final Yapıyor?

Dizi maalesef istenilen reytingleri alamadı. Şuana kadar 15 adet bölümü yayınlanan dizi, yayın hayatı boyunca düşük reytinglerle devam etti. Bunun üzerine ATV erken finale gitme kararı aldı. Yani dizi 17. bölümde final yapacak ve ekranlara veda edecek.   

        

 

Maria ile Mustafa’nın final bölümü ise 27 Aralık Pazar günü saat 20:00’de ATV ekranlarında yayınlanacak!

 



Son Güncelleme: 02.02.2021 22:40
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